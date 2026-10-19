ANA BRNABIĆ OČITALA BUKVICU N1: Vučić sve vreme bio u pravu

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, žestogo je reagovala na odluku N1 da ne dozvole Aleksandru Vučiću gostovanje u programu.

Foto: printscreen/instagram/brnabic.a

Aleksandar Vučić sve vreme bio u pravu kad je govorio da je jedini cilj N1 da ga predstave kao monstruma i da nikada, ali nikada ne dozvole njihovim gledaocima da oni vide da je on u stvari čovek, čovek koji se bori za Srbiju, koji živi za Srbiju, koji bolje od bilo koga drugog poznaje Srbiju u svakom segmentu. Televizija koja se preko jedne decenije bavi napadima na Aleksandra Vučića, uključujući i sve članove njegove porodice, televizija koja preko jedne decenije laže o Aleksandru Vučiću, smišlja afere, i ponoviću samo neke: Jovanjica, Sarajevo Safari, Zvučni top, da je ubica Cvijan i ostali za čiju smrt su ga direktno optuživali, koji govore da mu otac nije otac, da ne kažem o tome šta govore za njegovu majku, da mu je sin kriminalac, da mu je brat kriminalac, da mu je mlađi sin hologram, da mu ćerka živi u vili dok živi u studentskom domu, u sobi koju deli sa 4 ili 5 cimerki. Preko deceniju pričate to o Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici i onda u finišu izborne kampanje ne dozvolite da Aleksandar Vučić, ponavljam, kao nosilac naše liste i prvi na našoj listi i kandidat, naš kandidat za predsednika Vlade Republike Srbije, ne može na toj vajnoj televiziji da dobije ni manje ni više nego 24 minuta - navela je Ana Brnabić.

