"OVO JE NEPATVORENI FAŠIZAM": Vučić o skandaloznom potezu N1 - Da li je moguće da su se uplašili od jednog jedinog čoveka

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gost je u ekskluzivnom intervjuu kod poznatog voditelja Dejana Vukelića na Lav TV u Čačku.

Foto: TV Informer

Na početku emisije pušten je šokantan snimak Vladanke Malović iz SNS-a i Šovljanskog sa N1 televizije gde je otkriveno da je zabranjeno gostovanje Aleksandra Vučića na N1 televiziji.

Vučić je istakao da se takvo nešto nije dogodilo od 90-tih godina.

- Nikada se ovo u Srbiji nije dogodilo od 90-te. Oni ovde kažu: "Sa liste Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija, mogu svi. " Mogu svi oko 3. 500 kandidata sa svih 18, koliko već ima lista. Nisu sve pune, zato sam rekao oko 3. 500 kandidata. Svi mogu, jedan od 3. 500 ne može. Tom jednom je zabranjeno. To je, ja mislim, bio slučaj. Moguće je u komunizmu da se nešto tako događalo i naravno u nacizmu, tamo od '33. do '38. otprilike. Tada su se ovakve stvari dešavale. I da izdvoje jednog čoveka na stranu, što je ovo dodatna dehumanizacija, i što je ovo pokazuju: "Taj nije čovek i on ne može da dođe. " Zamislite tu vrstu, tu dozu drskosti, besmisla, da vi kažete: "Može da dođe bilo ko da predstavlja Aleksandra Vučića, ali ne može da dođe Aleksandar Vučić da predstavi sebe i svoj program." I postavlja se samo jedno dodatno pitanje na sve to. To je trebalo da traje 24 minuta, samo. Uplašili su se za 24 minuta. Pa zašto mi niste sasuli u lice sve te silne laži koje ste puštali u etar prethodnih 10 godina, u ta 24 minuta? Je l' moguće da ste se uplašili jednog, jedinog čoveka koji je samo mogao da vam odgovori na sve to u svega 24 minuta? To je bez blama, on zna da razgovara sa zvaničnicom vaše stranke. Ne samo to, oni su to potvrdili i svojim saopštenjem. Oni se time hvale. To je, neću da ulazim u pogrešnu priču, da je to njima potrebno da bi se odbranili od ovih drugih, da bi pokazali da su pravoverni i tako dalje. Ne interesuje me to. Ovo samo pokazuje kakvo su nam društvo napravili - rekao je Vučić.

(Informer.rs)