Konaković: Isprazniću Ambasadu Srbije ako organizuju izbore u BiH!

MINISTAR vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je za Vijesti.ba da prijedlog za davanje saglasnosti za glasanje državljana Srbije u Bosni i Hercegovini na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara neće dobiti podršku ministara iz reda bošnjačkog naroda.

Elmedin Konaković u Vašingtonu foto MIP BIH

On navodi da bi eventualno organiziranje glasanja bez saglasnosti nadležnih institucija moglo dovesti do mjera prema Ambasadi Srbije u BiH.

– Ako se slučajnno usude da organizuju izbore bez dozvole. Do petka ću isprazniti Ambasadu Srbije. Oni koji krenu u takvu realizaciju bez dozvole MVP i VMBiH bit će nepoželjne osobe u BiH u skladu sa mogućnostima i zakonom za koji sam pokazao da imam ovlasti. Poslao sam poruku Marku Đuriću i upozorio ga na ovo što se dešava, rekao je Konaković.

Pojasnio je da je MVP pripremilo potrebni materijal, ali da je zatražio da ministri iz SNSD-a prethodno odblokiraju desetak tačaka tog ministarstva koje su, kako tvrdi, mjesecima bez opravdanja blokirane. Među njima su, naveo je, odluke o kupovini objekata za diplomatsko-konzularnu mrežu, za koje su već osigurana budžetska sredstva i provedene potrebne procedure, imenovanja atašea u pojedinim evropskim državama te utvrđivanje osnovice za uposlenike u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

– Stavljanje tačka na zahtijev Košarca, a iz mog resora, je presedan koji predsjedavajuća Borjana Krišto uvodi. Bošnjaci neće glasati za takvu odluku, imali smo konsultacije. Ja sam odluku da građani Srbije mogu glasati spremio, potpisana mi je na stolu, poslat ću je, tražim da mi se vrate blokirane tačke: nekoliko imenovanja atašea evropskim zemalja, kupovina objekata za koje smo proveli procedure i osnovice u DKP-u koje su zakonska obaveza jer nas ljudi mogu tužiti i dobiti tužbe. To je potpuno nerezonski, ne znam zašto blokirano od SNSD-a. Mi smo im rekli – nemojte se igrati, ljudi, dajte nam to pa da izglasamo sve u paketu. Oni hoće to drugim putem. To sutra neće proći, kaže Konaković.

Izrazio je iznenađenje u vezi uvrštavanja tačke na dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH za koju je, kako je rekao, Košarac unaprijed znao da neće imati potrebnu podršku.

Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za utorak, 20. oktobra, nakon što je Košarac zatražio razmatranje diplomatske note Ambasade Srbije kojom se traži saglasnost za organizovanje glasanja državljana te zemlje na teritoriji BiH. Ambasada Srbije dostavila je 28. septembra Ministarstvu vanjskih poslova BiH diplomatsku notu u vezi s parlamentarnim izborima u Srbiji, zakazanim za 25. oktobar, uz zahtjev za otvaranje biračkih mjesta na teritoriji Bosne i Hercegovine. Košarac je ranije optužio Konakovića da opstruira ostvarivanje biračkog prava državljana Srbije, insistirajući da Vijeće ministara donese odluku o tom pitanju.

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