"OVO U EVROPI NIJE VIĐENO OD VREMENA NACIZMA" Ana Brnabić nikad jasnija: Potez N1 kap koja je prelila čašu

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Ana Brnabić poručila je da će se SNS boriti protiv dehumanizacije Aleksandra Vučića.

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Počela je tako što je pustila snimak na kom se čuje da N1 ne dozvoljava da neće biti predstavljanja liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Branislav Šovljanski, glavni urednik N1, zabranio je Aleksandru Vučiću da predstavlja svoju listu "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" u dogovrenom terminu!

- Ovo u Evropi nije moglo biti viđeno od vremena nacizma, potpune dehumanizacije ljudi, sprečavanja ljudi da govore i postoje. TV N1 u svoj svojoj "profesionalnosti" i "objektivnosti" je listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", zabranila da nosilac te liste gostuje na toj TV, da predstavi svoj program - program liste koju predvodi kao naš kandidat za premijera. Ovo je jednako tome da su mu stavili žutu traku na ruku i obeležili ga kao jedinog čoveka u čitavoj zemlji koji ne sme da dobije svojih 20 minuta na toj kvaziprofesionalnoj i kvaziobjektivnoj TV - kazala je ona.

Kaže da N1 i takvi mediji bave dehumanizacijom Aleksandra Vučića i njegove porodice.

- Ovo je zaista kap koja je prelila čašu i pokazuje da je Aleksandar Vučić sve vreme bio u pravu kad je govorio da je jedini cilj N1 da ga predstave kao monstruma i da nikada, ali nikada ne dozvole njihovim gledaocima da oni vide da je on u stvari čovek, čovek koji se bori za Srbiju, koji živi za Srbiju, koji bolje od bilo koga drugog poznaje Srbiju u svakom segmentu. Televizija koja se preko jedne decenije bavi napadima na Aleksandra Vučića, uključujući i sve članove njegove porodice, televizija koja preko jedne decenije laže o Aleksandru Vučiću, smišlja afere, i ponoviću samo neke: Jovanjica, Sarajevo Safari, Zvučni top, da je ubica Cvijan i ostali za čiju smrt su ga direktno optuživali, koji govore da mu otac nije otac, da ne kažem o tome šta govore za njegovu majku, da mu je sin kriminalac, da mu je brat kriminalac, da mu je mlađi sin hologram, da mu ćerka živi u vili dok živi u studentskom domu, u sobi koju deli sa 4 ili 5 cimerki. Preko deceniju pričate to o Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici i onda u finišu izborne kampanje ne dozvolite da Aleksandar Vučić, ponavljam, kao nosilac naše liste i prvi na našoj listi i kandidat, naš kandidat za predsednika Vlade Republike Srbije, ne može na toj vajnoj televiziji da dobije ni manje ni više nego 24 minuta - navela je ona.

Kaže da je N1 dokazala ono što Vučić govori.

- Pa zar ga se toliko plašite? I onda date sramno saopštenje? Da ne može on, zato što vas je nazivao raznim imenima? Da vam ja kažem kako ste vi nazivali Aleksandra Vučića samo u jednoj vašoj emisiji? Da ne idemo ni afere, ni Jovanjica, ni Zvučni top, ni Sarajevo Safari, ni da je ubica, ni bilo šta drugo? U jednoj vašoj emisiji, dokumentarcu "Vladalac", 442 puta ste samo u tom, da kažemo, dokumentarcu, mada je to sve osim dokumentarca, pomenuli Aleksandra Vučića. Od toga 43 negativna epiteta. Destruktivan. Radioaktivan. Bolestan. Zao. Lažov. Toksičan. Neuračunljiv. Negativni vođa. Kontinuitet ludila. Prevarant. Vođa huligana. Politički defekt. Produkt zmijskog gnezda. To su samo neki od 43. I vi kažete Aleksandru Vučiću da vas je nekako nazivao, pa onda ne možete da mu dozvolite 24 minuta? E, to je pokazatelj, zaista, nečega čemu ova Srbija nije svedočila od početka višestranačja. I čemu Evropa nije svedočila od nacističke Nemačke. Ovo je N1 i ovo je pravo lice N1 i ovo je pravo lice čitave te grupacije. I ovo je ono što su radili preko jedne decenije. I ovo je ono čime su stavili tačku i dokazali sve ono što je Aleksandar Vučić pričao, a to je da je jedini njihov cilj dehumanizacija i da od tog čoveka naprave monstruma. I svako drugi sa naše liste, koji takođe nismo tamo gostovali preko deceniju i koji smo takođe sa potpunim pravom, kao što se sada vidi, nazivali tu televiziju i te medije imenima kojima smo ih nazivali, sve su dokazali sada da smo bili u pravu. Ali svi mi možemo da gostujemo na N1 i svi verovatno, građani Republike Srbije, svi, apsolutno svi, osim Aleksandra Vučića. Za vas je Aleksandar Vučić ono što su Jevreji bili u nacističkoj Nemačkoj, ono što su Srbi bili u ustaškoj NDH. E, tako vi tretirate Aleksandra Vučića, tako tretirate i njegovu porodicu. Ja želim još jednom da kažem građanima Republike Srbije, jasno i nedvosmisleno, kako stoje stvari, i da ćemo o ovome obavestiti sve nadležne institucije. Ne zato što mislimo da će neko da reaguje. Svako ko je želeo da vidi šta je N1 i šta su ostali mediji, mogao je to da vidi u proteklih 1 deceniju. Ali ovo što su sada uradili, time što su direktno zabranili jednom čoveku, samo jednom čoveku, da ima 24 minuta na jednom mediju koji preko deceniju širi laži i najgoru propagandu protiv njega i njegove porodice, zaista pokazuje do koje mere su oni došli i kakva bi bila Srbija ukoliko kojim slučajem na izborima u nedelju, 25. oktobra, pobedi ta njihova, njihov miljenik, oni koji ih podržavaju bezuslovno, studentska lista. Kako bi izgledala ta Srbija i kako bi u toj Srbiji živeo Aleksandar Vučić ili njegova porodica na prvom mestu, a onda kako bi živeli i svi oni koji se usude da kažu istinu i koji su dovoljno hrabri da istupaju i da govore ono što oni, kao kvazi elita, ne žele da čuju. Kao lista i kao Srpska napredna stranka ćemo doneti zajedno odluku o tome i ta odluka neće biti laka, svakako. Znam Aleksandra Vučića, znam koliko želi da se bori, i znam koliko ne želi da popusti ni jedan jedini milimetar kako bi sačuvao Srbiju, zato što se za Srbiju branimo u nedelju, 25. oktobra. Ja ću lično reći da ja ne vidim kako bih mogla da gostujem na televiziji koja je, za mog prijatelja, za našeg kandidata za predsednika, rekla da je jedini koji ne može tamo da gostuje. Videćemo, donećemo odluku, ali verujem da bi bilo kome, i Srpske napredne stranke ili sa naše liste, bilo izuzetno teško da i ovako nam je bilo teško, pa smo objašnjavali zbog čega gostujemo, ali su nas pustili. Ali njega nisu. Da gostujemo na ovakvom gebelsovskom, rekla bih, gebelsovskoj propagandnoj mašineriji, zato što su oni zaista stavili žutu traku na ruku Aleksandra Vučića. Svi mogu. Evo, pogledajte oko nas, idu ljudi, šetaju se, svako od njih može da uđe na N1, verovatno i da nešto kaže. Svako u ovoj zemlji, osim Aleksandra Vučića. Koja je njihova politika onda? Je l' bi ga sutra ubili? Je l' on zaslužio da živi pošto mu ne date da govori i da se fizički negde pojavi? Onda, pretpostavljam, za njih zaslužio i da umre, zato što je to jedino što je ostalo od čitave dehumanizacije. Dokazali su sve ono što je godinama pričao Aleksandar Vučić i što je posebno naglašavao u ovoj izbornoj kampanji. Mogu svi. Mogu i ja. Može Miloš Vučević. Može Marina Raguš. Može Siniša Mali. Može Vlada Đukanović. Može profesor Radenović. Svi mogu, samo jedan čovek ne može da se pojavi na tim medijima - Aleksandar Vučić. Zato što ga se toliko plaše, plaše se da mu daju 24 minuta da predstavi program svoje liste posle decenija dehumanizacije. Neka mu je na čast, svaka mu čast zbog toga - pokazao je da je najveći borac među nama - rekla je Ana Brnabić.