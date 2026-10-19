OD NOVEMBRA STIŽU NAJBOLJI LEKOVI ZA KANCERE: Vučić o ulaganjima u zdravstvo i izgradnji novih bolnica i kliničkih centara
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je tokom gostovanja na TV Pink govorio i novim ulaganjima u zdravstvo.
- Nikada nisam želeo da budem opsednut metropolama. Sa dovoljno strpljenja saslušam ljude, da vidim da pomognem. Verujem da sam učinio bitnu stvar. Dobar deo lokalnih ljudi ne želi da čuje ljude, daću sve od sebe da takvi ljudi budu mnogo češće menjani. Da se ljudi ne naviknu na tašnu, mašnu, službeni automobil... - rekao je Vučić.
Vučić ističe da je napravio grešku po pitanju zdravstva, i da su potrošene milijarde na ključne projekte.
- Kliničke centre širom Srbije, bolnice, ali nismo uradili ni Sombor, Suboticu, Zrenjanin. Kažu u Zrenjaninu ima magnetna rezonanca, ali ne radi na dva dana. To su neverovatne stvari... Pa ih šalju ko privatnika. Imamo situaciju da se ne čuju pokrajinske vlasti i ministarstva. Mogli smo možda manje da uložimo u KC Beograd, ne mora da bude baš kao spejsšatl, uradili smo Tiršovu 2, KVK Dedinje, ali ne možete da nemate tako uređene bolnice u Smederevu, Boru, Zaječaru... Gde god da krenete na istok, nemate. To je ozbiljan problem. A ako o svemu tome moram samo ja da mislim, onda je to takođe problem. Ali sam razumeo to, i uložićemo 2 milijarde, sa opremom, i to da rešimo u naredne četiri godine. Lečićemo Dišenovu mišićnu distrofiju, druge retke bolesti. Dodatnih 50-60 miliona evra za retke bolesti i inovativne lekove. Sada nam od novembra dolaze novi astrazenekini lekovi za kancere, to su najbolji lekovi za lečenje raka na celom svetu - rekao je on, te dodao da je zbog toga mnogo srećan.
Ističe da je važno vraćanje zubara u svakodnevni život ljudi.
- Da mogu da poprave zub, ljudi to moraju da mogu da urade u svakom trenutku, a ne da moraju ići kod privatnika - dodaje Vučić.
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