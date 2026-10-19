VUČIĆ RASKRINKAO NAMERE "STUDENTSKE LISTE": Rešili su da se vrate na vlast kada je kasa puna!
TOKOM gostovanja na TV Pink, Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" govorio je i o tome na koji način se "studentska lista" predstavila u proteklom periodu.
Rekao je da je bio ponosan na činjenicu da je bio na čelu pokreta koji se suprotstavljao tzv. studentskoj listi.
- Odbranio se narod. Ljudi su rekli - "hoćemo mi da se pitamo, a ne stranci". Od programa nismo čuli ništa, čuli smo fraze... Olinjali i ofucali kadrovi DOS-a, direktno Pajtićevi. Tu je i Prebilićev savetnik, i sve kada ih sagledate su vezani za DOS-ovske stranke, od Šoškića pa nadalje, do Tihomira Stanića. Sve je to DS. I rešili su da se vrate na vlast kada je kasa puna! Jednom su opljačkali celu Srbiju. 550.000 ljudi danas formalno više radi, nego u to vreme. Kako bih vam rekao, ja mislim da su ljudi to razumeli, al videćemo 25. oktobra - rekao je on.
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