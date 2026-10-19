"SVE MOŽE, SAMO NE MOŽE SA VUČIĆEM!" "Studentska lista" želi da unizi naš narod i da državu pretvore u ruševine
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje na televiziji Pink, u emisiji "Jutro sa Gordanom Uzelac", gde govori o aktuelnim političkim temama, slučaju Gintera Felingera i odbijanju studentske liste da učestvuje u televizijskom duelu sa njim.
Vučić je ocenio da je odbijanje duela poruka građanima da pojedini predstavnici ne žele da polažu račune narodu.
- Oni nisu umeli čak ni da taktiriziraju. Umesto da ćute, oni su posle minut i po odbili sve živo, samo da se ne dogodi situacija da nas dvojica sednemo u isti studio. Sve može, samo ne može sa Vučićem. Oni žele da unize naš narod. Hoće da kažu: „Mi nećemo narodu da polažemo račune"- kazao je Aleksandar Vučić.
Zatim pomenuo Dragojla iz BIRN-a, navodeći da je on rekao da je dobro što se uništavaju francuski i italijanski gradovi.
- E tako bi oni i našu državu da pretvore u ruševine. Oni se ne libe da kažu da ih ljudi ne zanimaju. Oni hoće da kažu da ćemo najgore neprijatelje da uzmemo, kao što su insistirali da Miloševića hapse na Vidovdan.
Govoreći o Ginteru Felingeru, Vučić je istakao da taj slučaj nije nimalo slučajan niti dvosmislen.
- To sa Felingerom nije nimalo slučajno i dvosmisleno. Daću sve od sebe da tehnički usaglasimo, da to bude duel, a ne davanje izjava- naveo je prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija".
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