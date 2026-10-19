VUČIĆ O DUELU SA FELINGEROM: Neću mu dati sada da se izvuče, organizovaćemo nekako pa "kom opanci, kom obojci"

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste iprvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je tokom gostovanja na TV Pink govorio i albanskom lobisti i srbomrzcu Ginteru Felingeru.

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- U politici se neretko srž krije u detaljima. Felinger, Austrijanac, ekonomista, izrazito proalbanske, antisrpske orijentacije, najžešći Nato lobista, rekao je da svim srcem podržava Srdanovića, čovek koji je rekao da treba srušiti Milici Rakić spomenik, a podići Medlin Olbrajt. Ja sam mu ponudio duel. On je rekao da hoće, ali neće da dođe u Beograd, nešto onlajn. Ja sam siguran da će mu državni organi garantovati svaku vrstu sigurnosti. Mi ćemo mu kao država obezbediti sigurnost, bezbednost, a u TV studiu "kom opanci, ko obojci". On je rekao - ja prihvatam, ali u stavri ne prihvatam. Ja ću naći načina da se to dogodi, neće se izvući - kazao je Vučić.

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