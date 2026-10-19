PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gost je u emisiji „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“ na televiziji Pink.

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Vučić odgovara Ginteru Felingeru, NATO lobisti i podržavaocu studenstke liste.

Govori i o ekonomskom napretku, političkim izazovima i finišu izborne kampanje.

O Ginteru Felingeru

- U politici se neretko srž krije u detaljima. Felinger, Austrijanac, ekonomista, izrazito proalbanske, antisrpske orijentacije, najžešći Nato lobista, rekao je da svim srcem podržava Srdanovića, čovek koji je rekao da treba srušiti Milici Rakić spomenik, a podići Medlin Olbrajt. Ja sam mu ponudio duel. On je rekao da hoće, ali neće da dođe u Beograd, nešto onlajn. Ja sam siguarn da će mu državni organi garantovati svaku vrstu sigurnosti. Mi ćemo mu kao država obezbediti sigurnost, bezbednost, a u TV studiu "kom opanci, ko obojci". On je rekao - ja prihvatam, ali u stvari ne prihvatam. Ja ći naći načina da se to dogodi - kazao je Vučić.

Kazao je da studentska lista od početka rekla da neće na duel sa njim.

- Oni nisu umeli čak ni da taktiziraju. Oni umesto da ćute, oni posle minut i po odbijaju sve živo, da se ne dogodi situacija da nas dvojica sednemo u isti studio. Sve može, samo ne može sa Vučićem. Oni žele da unize naš narod. Oni hoće da kažu - mi nećemo narodu da polažemo račune. Neki Dragojlo iz BIRN-a kaže - super je što se uništavaju francuski i italijanski gradovi. E tako bi oni i našu državu da pretvore u ruševina. Oni se ne libe da kažu - nas ljudi ne zanimaju. Oni hoće da kažu najgore neprijetelje ćemo da uzmemo. Kao što su insistirali da Miloševića hapse na Vidovdan. To sa Felingerom nije nimalo slučajno i dvosmisleno. Daću sve od sebe da tehnički usaglasimo, da to bude duel, a ne davanje izjava - rekao je Vučić.

Rekao je da je bio ponosan na činjenicu da je bio na čelu pokreta koji im se suprotstavljao.

- Odbranio se narod. Ljudi su rekli - hoćemo mi da se pitamo, a ne stranci. Od programa nismo čuli ništa, čuli smo fraze. Olinjali i ofucali kadrovi DOS-a. Svi oni su na ovakav ili onakav način vezani za DOS-ovske stranke. Sve je to DS. Rešili su da se vrate na vlast kada je kasa puna. Čini mi se da su ljudi to razumeli - naveo je Vučić.

Ističe da se trudi da ode u srpska sela, predgrađa, gradove.

- Nikada nisam želeo da budem opsednut metropolama. Sa dovoljno strpljenja saslušam ljude, da vidim da pomognem. Verujem da sam učinio bitnu stvar. Dobar deo lokalnih ljudi ne želi da čuje ljude, daću sve od sebe da takvi ljudi budu mnogo češće menjani. Da se ljudi ne naviknu na tašnu, mašnu, službeni automobil... Video sam koliko sam napravio grešku oko zdravstva. Kliničke centre širom Srbije, bolnice, ali nismo uradili ni Sombor, Suboticu, Zrenjanin. Kažu u Zrenjaninu ima magnetna rezonanca, ali ne radi na dva dana. Pa ih šalju ko privatnika. Imamo situaciju da se ne čuju pokrajinske vlasti i ministarstva. Mogli smo možda manje da uložimo u KC Beograd, ne mora da bude baš kao spejsšatl, uradili smo Tiršovu 2, KVK Dedinje, ali ne možete da nemate tako uređene bolnice u Smederevu, Boru, Zaječaru... Gde god da krenete na istok, nemate. To je ozbiljan problem. A ako o svemu tome moram samo ja da mislim, onda je to takođe problem. Ali sam razumeo to, i uložićemo 2 milijarde, sa opremom, i to da rešimo u naredne četiri godine. Lečićemo Dišenovu mišićnu distrofiju, druge retke bolesti. Dodatnih 50-60 miliona evra za retke i inovativne bolesti. Sada nam od novembra dolaze novi astrazenekini lekovi za kancere, to su najbolji lekovi za lečenje raka na celom svetu - rekao je on.

Ističe da je važno vraćanje zubara u svakodnevni život ljudi.

- Ljudi to moraju da mogu da urade u svakom trenutku, a ne da moraju ići kod privatnika - dodaje Vučić.

Kaže da je posetio svaku opštinu najmanje tri puta, a neke 70 puta.

- Ne postoji opština koju nisam posetio - naveo je.

- Ja razumem dao deo Bošnjaka u Novom Pazaru ne želi da čuje himnu. Ja molim samo Bošnjake da sagledaju ko je za njih uradio u prethodnom periodu. Mi nastavljamo sa izgradnjom brze saobraćajnicom Kraljevo-Raška-Novi Pazar. Radimo Kliničko bolnički centar u Novom Pazaru. Ulagali smo u svaku oblast, izgradili stadion.