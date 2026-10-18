"IMAMO PLAN ZA SVAKO SELO I SVAKI GRAD" Vučić: Znate da ne odustajem od naših ciljeva sve dok oni ne postanu stvarnost (VIDEO)

RAD na određeno vreme sve je češći oblik zapošljavanja, ali zaposlenima donosi neizvesnost u pogledu sigurnosti radnog mesta i mogućnosti da planiraju budućnost. Iako Zakon o radu Srbije propisuje da ovakav radni odnos, po opštem pravilu, može da traje najduže 24 meseca, postoje zakonski izuzeci koji omogućavaju angažovanje i duže od dve godine.