Politika

"IMAMO PLAN ZA SVAKO SELO I SVAKI GRAD" Vučić: Znate da ne odustajem od naših ciljeva sve dok oni ne postanu stvarnost (VIDEO)

В.Н.

18. 10. 2026. u 20:34

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, oglasio se na svom instagram profilu.

ИМАМО ПЛАН ЗА СВАКО СЕЛО И СВАКИ ГРАД Вучић: Знате да не одустајем од наших циљева све док они не постану стварност (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/avucic

- Imamo plan za svako selo i svaki grad. Znate da ne odustajem od naših ciljeva sve dok oni ne postanu stvarnost - rekao je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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