"IMAMO PLAN ZA SVAKO SELO I SVAKI GRAD" Vučić: Znate da ne odustajem od naših ciljeva sve dok oni ne postanu stvarnost (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, oglasio se na svom instagram profilu.
- Imamo plan za svako selo i svaki grad. Znate da ne odustajem od naših ciljeva sve dok oni ne postanu stvarnost - rekao je Vučić.
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