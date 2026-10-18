MULJ ISPLIVAO NA POVRŠINU PA BRUTALNO PLJAČKA PRODAVNICE: Maskirani divljaci uništavaju francuske trgovce, šteta više stotina miliona evra

DAN nakon scena vandalizma nad brojnim prodavnicama u nekoliko francuskih gradova, tokom protesta 17. oktobra, različita profesionalna udruženja pozvala su državne organe da pruže podršku sektoru koji je već oslabljen.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Mreža privrednih komora Francuske upozorila je da bi ovo nasilje moglo da bude „kap koja je prelila čašu“ za preduzeća koja se već suočavaju sa teškoćama, prenosi Le Mond.

- Republika mora da zaštiti svoje trgovce!“, poručio je predsednik Federacije trgovine na malo (FCD) i generalni direktor kompanije „Karfur“ Aleksander Bompar u objavi na društvenoj mreži LinkedIn. Prema njegovoj prvoj proceni, koja obuhvata sve prodavnice u Francuskoj, na meti napada našlo se oko 1.500 objekata, a šteta će se, kako je naveo, „meriti stotinama miliona evra“.

Pored jačanja bezbednosti poslovnih objekata, ove organizacije pozivaju državne organe da pomognu privrednicima u suočavanju sa ekonomskim posledicama, olakšavanjem postupaka za naknadu štete, ali i ublažavanjem gubitaka u poslovanju koji će proisteći iz pretrpljene štete.

- Našim trgovcima je potrebno ubrzanje postupaka za naknadu štete, kao što je to slučaj sa prirodnim katastrofama - istakao je Bompar.

Udruženje hotelijera i ugostitelja Francuske takođe je pozvalo vladu da „reaguje“, dok je njegov ogranak za Pariz i region Il de Frans zatražio od državnih organa da „brzo obeštete pogođena preduzeća“.

S druge strane, Savet francuske trgovine, koji okuplja tridesetak udruženja, zatražio je od vlade odgovor „u skladu sa očekivanjima“, i to „odmah“.

Osim ozbiljnih ekonomskih i finansijskih posledica, nasilje i razaranja narušavaju i „sliku koju šaljemo u svet o Francuskoj, vodećoj turističkoj destinaciji na svetu“, požalio se u nedelju na radiju RMC potpredsednik Unije hotelijerskih i ugostiteljskih delatnosti Valenten Pridon.

Francuski ministar trgovine Serž Papen saopštio je u nedelju popodne na društvenoj mreži X da će u ponedeljak ujutru u Ministarstvu finansija u Bersiju održati sastanak sa predstavnicima udruženja trgovaca, trgovinskih lanaca, zanatlija i ugostitelja, kao i banaka i osiguravajućih društava.

- Cilj sastanka biće utvrđivanje obima materijalne štete, procena uticaja na ekonomsku aktivnost i definisanje mogućih mera za podršku obnovi i opstanku pogođenih preduzeća - navedeno je u saopštenju ministarstva.