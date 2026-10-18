Politika

MALI POSETIO RIPANJ: Bilo je zadovoljstvo provesti vreme sa ljudima koji dele istu ideju i isti cilj

В.Н.

18. 10. 2026. u 19:58

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SINIŠA Mali posetio je Ripanj gde je razgovarao sa građanima.

МАЛИ ПОСЕТИО РИПАЊ: Било је задовољство провести време са људима који деле исту идеју и исти циљ

Foto: Printscreen

- Hvala građanima Ripnja na srdačnom dočeku! A posebno hvala jednoj divnoj gospođi koja mi je poklonila ruzmarin. Bilo je zadovoljstvo provesti vreme sa ljudima koji, bez obzira na različita životna iskustva, dele istu ideju i isti cilj. Okupljeni smo oko jedne važne želje - da naša deca imaju lepu, sigurnu i uspešnu budućnost u svojoj zemlji. Želimo da ostanu ovde, sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama, da svoje znanje, energiju i talenat ulažu u Srbiju. Nastavljamo da gradimo zemlju koja mladima nudi dobre poslove, nove prilike i mogućnost da svoje snove ostvaruju upravo ovde. Želimo i da njihovi roditelji, bake i deke žive dobro. Pred nama je još mnogo rada, ali smo na putu razvoja i napretka. Gradimo Srbiju koja raste, razvija se i iz godine u godinu podiže životni standard svojih građana. Zemlju koja otvara nova vrata mladim ljudima, stvara prilike za uspeh i omogućava da budućnost gradimo zajedno. Verujem da zajedništvom, radom i odgovornošću možemo da nastavimo tim putem. Zato svi 25. oktobra glasamo za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", za svu našu decu, za naše porodice i za Srbiju koja ide napred, raste i razvija se, ne zastajući pred izazovima koji su pred nama - navodi se u objavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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