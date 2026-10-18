Politika

DANAS SAM UPOZNAO MALU DIMITRU: Vučić podelio snimak iz Kruševca koji će vas rastopiti (VIDEO)

В.Н.

18. 10. 2026. u 16:34

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić podelio je predivnu fotografiju iz Kruševca.

ДАНАС САМ УПОЗНАО МАЛУ ДИМИТРУ: Вучић поделио снимак из Крушевца који ће вас растопити (ВИДЕО)

Foto: Instagram/avucic

 - Danas sam upoznao malu Dimitru iz Kruševca. Osmeh naše dece najlepši je podsetnik za šta se borimo i za koga gradimo Srbiju - napisao je Vučić na instagramu. 

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