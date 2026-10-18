VUČIĆ STIŽE U KRUŠEVAC! Grad spreman, veliki skup u 17 časova na Trgu kosovskih junaka

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, danas dolazi u Kruševac, gde će se u 17 časova obratiti građanima na velikom predizbornom skupu u centru grada. Uoči važnog okupljanja, u fokusu su budućnost Srbije, dalji ekonomski razvoj i projekti koji menjaju lice Kruševca, među kojima se posebno izdvajaju otvaranje Doma boraca i puštanje u saobraćaj Istočne obilaznice.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Kruševac će danas biti u znaku velikog predizbornog skupa Srpske napredne stranke, na kojem se očekuje obraćanje Aleksandra Vučića.

Skup će biti prilika da se razgovara o budućnosti Srbije, daljem ekonomskom razvoju i planovima za Kruševac i Rasinski okrug, a posebna pažnja posvećena je projektima koji su obeležili prethodni period.

Među njima se izdvajaju otvaranje Doma boraca i puštanje u saobraćaj Istočne obilaznice, koje predstavnici SNS-a ističu kao važna ulaganja u infrastrukturu i dalji razvoj grada.

Predstavnici kruševačkog SNS-a ocenili su da ovi projekti pokazuju kako se dugogodišnja očekivanja pretvaraju u konkretne rezultate.

Bolja saobraćajna povezanost može da olakša kretanje kroz grad, unapredi veze sa okolnim područjima i otvori dodatne mogućnosti za privredu. Dom boraca, kako ističu u stranci, ima poseban značaj i zbog simbolike i očuvanja sećanja na borce.

Otvaranje ovih objekata poklopilo se sa obeležavanjem Dana oslobođenja Kruševca, što su predstavnici SNS-a izdvojili kao važan trenutak za grad.

Iz Gradskog odbora SNS-a poručili su da sa ponosom očekuju dolazak Aleksandra Vučića, koga su predstavili kao nosioca svoje liste.

– Sa ponosom očekujemo dolazak Aleksandra Vučića, nosioca naše liste, kako bismo razgovarali o budućnosti Srbije, planovima za dalji razvoj i onome što zajedno možemo da učinimo za naš grad i našu zemlju – poručili su iz kruševačkog SNS-a.

Najavljeni skup biće prilika da predstavnici stranke i okupljeni razgovaraju o prioritetima za naredni period, razvojnim planovima i daljim ulaganjima u Kruševac.

Dolazak Vučića najavljen je kao centralni deo nedeljnog okupljanja, a tačan tok programa i ostali učesnici nisu navedeni u dostavljenom saopštenju.

(24 sedam)