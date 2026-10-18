DAME KOJE IZUZETNO POŠTUJEM! Vučić: Angela Merkel i Snežana Savić isto misle o meni

ALEKSANDAR Vučić govorio je juče u emisiji „Magazin In“ o tome kakav je kada se ugase kamere, koliko vremena posvećuje deci i kako izgleda njegova svakodnevica

Instagram printskrin/TV Pink

Jedan od razgovora podeljen je i putem zvaničnog Instagram naloga nosioca liste "Ujedinjena Srbija".

Poznata glumica i pevačica Snežana Savić je o Vučiću rekla:

"Kako čovek može da bude toliko racionalan, a toliko po mom osećanju duboko emotivan, i empatičan?"

On je na to odgovorio:

"Tako nešto slično mi je rekla i Angela Merkel. Ona mi je rekla, 'ja vidim koliko si ti emotivan, ali srećna sam što si veoma racionalan i pragmatičan kada je tvoja zemlja u pitanju".

Voditeljka je zaključila da su Snežana i Angela po ovom pitanju saglasne, na šta je glumica rekla "Pa, slučajno".

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