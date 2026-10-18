Politika

DAME KOJE IZUZETNO POŠTUJEM! Vučić: Angela Merkel i Snežana Savić isto misle o meni

Новости онлајн

18. 10. 2026. u 10:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALEKSANDAR Vučić govorio je juče u emisiji „Magazin In“ o tome kakav je kada se ugase kamere, koliko vremena posvećuje deci i kako izgleda njegova svakodnevica

ДАМЕ КОЈЕ ИЗУЗЕТНО ПОШТУЈЕМ! Вучић: Ангела Меркел и Снежана Савић исто мисле о мени

Instagram printskrin/TV Pink

Jedan od razgovora podeljen je i putem zvaničnog Instagram naloga nosioca liste "Ujedinjena Srbija".

Poznata glumica i pevačica Snežana Savić je o Vučiću rekla:

"Kako čovek može da bude toliko racionalan, a toliko po mom osećanju duboko emotivan, i empatičan?"

On je na to odgovorio:

"Tako nešto slično mi je rekla i Angela Merkel. Ona mi je rekla, 'ja vidim koliko si ti emotivan, ali srećna sam što si veoma racionalan i pragmatičan kada je tvoja zemlja u pitanju".

Voditeljka je zaključila da su Snežana i Angela po ovom pitanju saglasne, na šta je glumica rekla "Pa, slučajno".

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Grejanje noću ili ceo dan? Evo šta je isplativije

Grejanje noću ili ceo dan? Evo šta je isplativije