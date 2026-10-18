Politika

VUČIĆ PODELIO DELIĆ ATMOSFERE SA GRAĐANIMA SRBIJE: Predivni trenuci i divna druženja, ponekad i ja moram da budem fotograf

В.Н.

18. 10. 2026. u 09:54

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", podelio je na svom Instagram nalogu snimke druženja sa građanima Srbije.

ВУЧИЋ ПОДЕЛИО ДЕЛИЋ АТМОСФЕРЕ СА ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ: Предивни тренуци и дивна дружења, понекад и ја морам да будем фотограф

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Uz objavljeni video, Vučić je uputio kratku, ali srdačnu poruku:

- Predivni trenuci i divna druženja, ponekad i ja moram da budem fotograf- napisao je on.

Na snimku su prikazani trenuci provedeni sa građanima, uz atmosferu druženja i zajedničkog fotografisanja.

Vučić je ovom objavom podelio delić tih susreta sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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