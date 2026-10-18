VUČIĆ PODELIO DELIĆ ATMOSFERE SA GRAĐANIMA SRBIJE: Predivni trenuci i divna druženja, ponekad i ja moram da budem fotograf

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", podelio je na svom Instagram nalogu snimke druženja sa građanima Srbije.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Uz objavljeni video, Vučić je uputio kratku, ali srdačnu poruku:

- Predivni trenuci i divna druženja, ponekad i ja moram da budem fotograf- napisao je on.

Na snimku su prikazani trenuci provedeni sa građanima, uz atmosferu druženja i zajedničkog fotografisanja.

Vučić je ovom objavom podelio delić tih susreta sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.