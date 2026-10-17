Politika

"TO RADE SLUŽBE KAD NE MOGU DA GA NAGOVORE NA STVARI" Vučić: Doneli smo odluku da krenemo u borbu protiv obojene revolucije

В.Н.

17. 10. 2026. u 23:33

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o

ТО РАДЕ СЛУЖБЕ КАД НЕ МОГУ ДА ГА НАГОВОРЕ НА СТВАРИ Вучић: Донели смо одлуку да кренемо у борбу против обојене револуције

Foto: Printscreen

- To rade službe kad ne mogu da ga nagovore na stvari, kad vide da je tvrd orah. Doneli smo odluku da krenemo u borbu protiv obojene revolucije.

- Došlo lojalisti. Bila Sveta Tri jerahra. "Nemoj da nas zavitlavaš". Mi ćemo da ih rešimo, svaki dan ćemo da im držimo demonstracije, neće moći da žive od nas. Idemo da se borimo, da probamo da se izborimo. Ogroman novac su ubrizgali, sedeli smo do 2, do pola 3 te noći i od tada smo krenuli da se borimo. 12. aprila smo podigli naše ljude u Beogradu, da ih podižemo svuda po Srbiji. Danas ih se više niko ne plaši, nigde po Srbiji - rekao je Vučić.

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