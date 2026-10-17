VUČIĆ O NAPADIMA NA NJEGOVU PORODICU: "To nije politika normalne Srbije"
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o napadima na njegovu porodicu.
- Najteže mi je palo to sa decom i majkom. Naučio sam i spreman sam da to sve prihvatim. To je teško trpeti. Oni pričaju o mojoj majci. Ona je baš onako mučenica, šta je sve izdržala sa mnom i sa bratom. Kakve barabe smo bili kao klinci, koliko muka je imala u životu. Odana svom suprugu i deci. Ako je neko odgovoran za to što je brak održan, to je moja majka, Od nje su napravili nešto najgore, kad vam politika postane Milovan Brkić i to vam je politika studenata. Sramno, da sramnije ne može biti. To da bude politika normalne Srbije. To nije politika normalne Srbije. Kad tučeš nečije majke. Zato ćemo da ih pobedimo, da branimo o njihovim majkama i porodicama. Mi smo svi bliski, dve godine razlika između mene i brata. Moj brat je završio ekonomiju u Beogradu sa prosekom rpeko 9. Viši, zgodniji. U politici je ekstremniji od mene. Ja sam pragmatičniji. Andrej ne krije da je apsolutno proruski, kao otac. Majka je postala pod stare dane isto.Zove me i pita: "Što ne doneseš zakon oko nvo sektora kao Putin". Mogu li da te zamolim da se ne baviš politikom - kaže Vučić.
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