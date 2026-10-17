"TO JE BILO VREME ROBINA HUDA, ALI JA SAM NA TO PONOSAN" Vučić: LJudima danas izgleda da bi lako preživeli
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o svojim počecima na vlasti i preprekama koje su ga snašle.
- Bio sam kao neiskusni predsednik vlade željan da pomognem na svakom mestu. Išao sam čamcem u Obrenovcu. Pitao me neki momak iz DS: "Došao si ovde samo da bi se slikao?" Nije mi do tada ni palo napamet. Trudili smo se da pomognemo. Smrzao sam se u onoj Gazelo, sećam se Bandića, legendarnog pilota. Mučim se, vidim narod se muči. Danas bih drugačije reagovao. Reagovala je država, ali nikad nije dovoljno brzo - istakao je Vučić.
- Ljudima danas izgleda da bi lako preživeli. Mnogi od nas ne bi preživeli da se nismo vakcinisali, da nije bilo respiratora. Krenu brodovi, avioni, odu na drugu destinaciju, dobilo smo veću cenu. Nije vredelo kad avansno platite. To je bilo vreme Robina Huda. Ali ja sam na to ponosan. Gardijan pisao da sam ja rekao Zavodu za zaštitu spomenika da su neradnici, lenji. Oni mislili da ću to da negiram. Rekao bih im danas i da su lopuže. Ova Đukanović radila preko firme svoje ćerke, ima kuću u Marbelji. Ona poštena, a ja nisam. Hteo da uradimo nešto za Beograd, da dobijemo Muzej žrtava NATO agresije, top mesto, dobijete Trampov hotel. Da ne pričam o signalu za ceo svet. 800 i nešto miliona bi bilo ulaganje. Oni kažu da smo mi tu nešto hteli. Oni su u čudu da se ja ne branim. Da mi pričaju lopovčići koji su krali za sebe da biste kupovali kuće po Marbelji. To im je problem, jer ono što sam radio, radio sam za svoj narod i to ću raditi u budućnosti. Ja sam dovoljno istreniran i naučen da trpim svakojake gluposti i primam udarce, kakve oni nisu spremni da primaju - kaže Vučić.
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