ULAZIM U VLADU, PRAZNA KASA, OSTALO 80 MILIONA EVRA: Vučić o stanju Vlade 2012. godine

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić ističe da je 2012. godine državna kasa bila prazna.

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- 2012. u maju javni dug je svega 53 posto. Međutim, to je lažna slika javnog duga. Bio je mnogo veći. Ulazim u vladu kao prvi potpredsednik. Dinkić kaže da mora da se uzme tri milijarde odmah. Prazna kasa, ostalo je 80 miliona evra. Za penzije treba 360 miliona evra. Javni dug počinje da raste. Srbija bankrotirala. Mali Krstić dolazi kod mene iz Niša. Svako jutro dolazi u pola 7 ujutru. Moramo da smanjimo plate i penzije. Dva meseca krčkam tu odluku, razgovaram sa MMF-om. Moraš da uradiš ono što je Koreja uradila 1991 i 1993. Pogledao sam i doneo odluku da idemo u to. Hoću zemlju da izlečim. Sećam se razgovara sa Dačićem i pokojnim Palmom. Mi smo smanjili za 40 odsto penzije. Moji roditelji kao bogatiji penzioneri su bili na udaru. Nema para, nema prebijene pare. Zato smo mi pretekli Crnu Gori, ispred Severne Makedonije, jer smo sproveli teške mere.