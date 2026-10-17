"IMATE SAD VIŠE LJUDI KOJI TRAŽE NAŠ PASOŠ" Brnabić: Išli smo težim putem, ali je održana stabilnost

ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o Vučićevoj politici i održanom miru i stabilnosti.

Foto: Printscreen/K1

- Svet je u potpunom haosu i dešavaju se ogromne promene. U Srbiji je isto eksperiment koji se priliva i na druge zemlje. Nestvarno je kako smo uspeli da sačuvamo i mir i stabilnost, da smo prošli to sve uz proteste. Ekonomija je nastavila da radi, nije bilo lomljenja kao u Francuskoj, Belgiji, Albaniji. Trpeljivom politikom Aleksandra Vučića. Uglavnom se ljudi iz stranke nisu slagali sa tim. Ljudi su bili besni "pa kakave je zemlja gde ja moram da stanem tu 16 minuta gde mi kaže njih 10". On je govorio "smirite se", bio je u pravu. Išli smo težim putem, ali je održana stabilnost. Kad vidite Evropa u kakvom je haosu i svet, da sačuvamo mi naš put i rast. Imate sad više ljudi koji traže naš pasoš. Oaza stabilnosti, to moramo da odbranimo 25. oktobra - kaže Brnabić.