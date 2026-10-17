VUČIĆ OTVORENO: Nadam se da nije majka nije prošla kroz ono što je moja

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o svojoj majci.

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- Nadam se da nijedna majka nije prošla kroz ono što je moja. Toliko mržnje sa svih njihovih medija, mnogo neistina, laži. To je neko sve plaćao i mnogo je plaćao. Mislim da smo danas dobili podatke prve, koliko košta jedan dan da bi imali dominaciju na mrežama. To je preko milion evra dnevno. Kada čujete reč "spontano" u politici, okrenite se i idite na drugu stranu - rekao je Vučić.