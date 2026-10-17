Politika

"NE SME DA SE VIDI DA JE VUČIĆ ČOVEK" Brnabić: Pričali da je Fico odustao, a on održao govor na srpskom - to se kod njih nije desilo

В.Н.

17. 10. 2026. u 22:17

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ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o blokaderskim medijima.

НЕ СМЕ ДА СЕ ВИДИ ДА ЈЕ ВУЧИЋ ЧОВЕК Брнабић: Причали да је Фицо одустао, а он одржао говор на српском - то се код њих није десило

Foto: SNS

 - Ne sme da se vidi da je Aleksandar Vučić čovek. Ne smeju u debatu sa njim. Ni u sat vremena debate ne smeju to. Da se vidi da je čovek, da mu je teško, da radi - rekla je Brnabić, pa dodaje:

- Pričali da je Fico odustao od Vučića. Kako se slika sa kartonom. Kad eto Fico održa govor na srpskom i hvala mu. Na nalozima njihovim se to nije desilo. To je što Vučić kaže, vi morate da radite svakoga dana, ne možete da stignete da odgovorite na to.

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