"SEFOVI, MAŠINE ZA BROJANJE NOVCA NA FAKULTETIMA" Mali: Dnevno dobijaju 1,2 miliona evra za kampanju
SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o dnevnicama blokadera.
- Sefovi, mašine za brojanje novca na fakultetima. Imate nevladine organizacije, nešto na račun, nešto u kešu. Novac morate da dostavite onima koji žele da obojenu revoluciju izvedu. Nađete način. Skandinavija, Nemačka, SAD, odatle je bilo u interesu da se finansira pokret. 1,2 miliona evra dnevno dobijaju za kampanju. Jeli, pili, živeli. Neko je morao to da plati. Kad saberete sto organizacija, nisu to mnogo veliki novci pojedinačno - kaže Mali.
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