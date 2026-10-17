Politika

"BORE SE ZA MLADOST, A BLOKIRAJU JE" Brnabić: Znanje je svakako na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

В.Н.

17. 10. 2026. u 22:05

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ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o "Studentskoj listi".

БОРЕ СЕ ЗА МЛАДОСТ, А БЛОКИРАЈУ ЈЕ Брнабић: Знање је свакако на листи Александар Вучић - Уједињена Србија

Foto: Printscreen/K1

 - Želja permanentne destabilzacije, kako bi se Srbija uništila. Prijemčive poruke, kao mi se borimo za našu mladost. Vi ste tu mladost blokirali. Vi ste to blokirali. Studentska lista, nećete valjda da se borite i da stanete uz mladost? Znanje je svakako na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Evo vam profesor Radenović koji na plećima nosi ceo Univerzitet u Beogradu.

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