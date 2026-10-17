Politika

MALI OTKRIO VAŽAN DETALJ: Blokade počele kad su krenule budžetske inspekcije po fakultetima

В.Н.

17. 10. 2026. u 22:01

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SINIŠA Mali, govoreći sa Anom Brnabić i Stojanom Radenovićem na K1 televiziji, govorio je o razlogu početka blokada na fakultetima.

МАЛИ ОТКРИО ВАЖАН ДЕТАЉ: Блокаде почеле кад су кренуле буџетске инспекције по факултетима

Foto: Z. Jovanović

 - 2023. godine kad je otišla inspekcija da se vidi kako se troši budžetski novac, krenulo je talasanje. Kroz izmišljene projkete su sebi profesori uzimali novac nedozvoljeno. Imate profesore koji uzimaju mesečno 5,6,7 hiljada evra. Reagovala je budžetska inspekcija, onda su krenuli u blokade. 2023. su krenule budžetske inspekcije. Priča o privatnim univerzitetima krenila je septembra 2024. godine - ističe Mali. 

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