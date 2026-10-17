Politika

"NEPOTIZAM VLADA NA DRŽAVNIM UNIVERZITETIMA" Brnabić: Rekli su "ne smete da nas pitate ništa"

В.Н.

17. 10. 2026. u 21:56

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ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o nepotizmu na državnim univerzitetima.

НЕПОТИЗАМ ВЛАДА НА ДРЖАВНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА Брнабић: Рекли су не смете да нас питате ништа

Foto: Printscreen/K1

- Imala sam slučajeve kao predsednica Vlade kad su se naši najnagrađivaniji vraćali i nisu prolazili na konkursima. Zbog nepotizma na državnim univerzitetima. Slala sam mejlove, kako je moguće da prođe kandidat koji je ćerka profesora, ali ne ovaj fantsatični kandidat. Tražila sam samo objašenjenje, nisu hteli da ga daju. Sada vi pitate kako je to moguće. Moguće je, autonomija univerziteta se ne tiče kako trošite budžetska sredstva na primer, ali moramo da vidimo na primer kako se troši, a da studentima bude bolje. Rekli smo, ne možemo više da dozvolimo da podižete školarine, a da to nema efekat na kvalitet studiranja. Rekli su - ne smete da nas pitate ništa.

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