"NEPOTIZAM VLADA NA DRŽAVNIM UNIVERZITETIMA" Brnabić: Rekli su "ne smete da nas pitate ništa"
ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o nepotizmu na državnim univerzitetima.
- Imala sam slučajeve kao predsednica Vlade kad su se naši najnagrađivaniji vraćali i nisu prolazili na konkursima. Zbog nepotizma na državnim univerzitetima. Slala sam mejlove, kako je moguće da prođe kandidat koji je ćerka profesora, ali ne ovaj fantsatični kandidat. Tražila sam samo objašenjenje, nisu hteli da ga daju. Sada vi pitate kako je to moguće. Moguće je, autonomija univerziteta se ne tiče kako trošite budžetska sredstva na primer, ali moramo da vidimo na primer kako se troši, a da studentima bude bolje. Rekli smo, ne možemo više da dozvolimo da podižete školarine, a da to nema efekat na kvalitet studiranja. Rekli su - ne smete da nas pitate ništa.
Preporučujemo
"MOJI RODITELjI SU 47 GODINA U BRAKU" Vučić: To je zato što je majka trpela oca
17. 10. 2026. u 18:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)