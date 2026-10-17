"KUZMANOVIĆ JE VESIĆA DOČEKIVAO KAO BOGA AMONA RA" Brnabić: Deca su gubila život, obrazovanje i vreme, da oni budu sad kandidati na listi
ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o žrtvi madih ljudi zarad uspeha kandidata na "Studentskoj listi".
- Najmanje petoro njih su do pre dve godine hvalili Aleksandra Vučića i SNS, posebno u sektoru obrazovanja. Ja sam kao predsednica Vlade sa Mirjanom Dimitrijević, pričala da niko nije uradio toliko za obrazovanje kao SNS, a šta se onda tačno desilo? Vladan Kuzmanović je ministra Gorana Vesića dočekivao kao boga Amona Ra. Nisu dobili nešto što su mislili da im pripada. Ilija Srdanović isto tako. Aleksandar Baucal je dok su trajale blokade radio kao konsultant na projektu Ministarstva prosvete. Imao dnevnicu od 600 evra bruto. Pričao mladim ljudima da je okej da gube godinu. Za 67 dana je zaradio preko 2 miliona dinara, dok su ta deca gubila život, obrazovanje, vreme. Nikad nisu dobili nagradu jer su gubili godine. Platili su znanjem i životnim šansama, da oni budu sad kandidati na listi. Blokada za njih nije važila, dobijali su pare, zvanja. Ilija Srdanović je izbaran u zvanje tokom blokada - kaže Brnabić.
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