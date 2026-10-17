"NEMA NA "STUDENTSKOJ LISTI" NOVIH LICA I LJUDI" Brnabić: Da Srdanović nije smenjen zbog nasilja, glasao bi za Vučića
ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o blokaderima i narodu Srbije.
- Pričamo o većinskoj Srbiji koja zna da danas živi bolje. Zna kakav je uticaj države i Aleksandra Vučića na to. Jovana, to je licemerno, svi se ovde znaju. Nema na Studentskoj listi novih lica i ljudi. Imate arhitekte koji su sada protiv Vučića i liste naše jer nisu dobili poslove koje su želeli preko veze. Prvi na listi Ilija Srdanović, prvi čovek koji je smenjen jer je nasilan i loš prema pacijentima. Sada je prvi na listi Studentskoj. Da je ostao tamo na poziciji bio bi za Aleksandra Vučića. Ono što je meni neverovatno, jeste da na njihovoj listi imate najmanje petoro koji su birani u zvanja, napredovali tokom blokada fakulteta. Vi stojite uz studente? Studenti gube godinu i znanje, a vi napredujete i vi stojite uz studente? - upitala je Brnabić.
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