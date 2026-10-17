Politika

"POBEDIĆEMO RADI SRBIJE, ALI PRUŽIĆEMO RUKU" Brnabić: Ili ćemo zakoačiti u terori ili totalitarizam ako pobedi Studentska lista

В.Н.

17. 10. 2026. u 20:21

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ANA Brnabić, gostujući na K1 televiziji sa Sinišom Mali i Stojanom Radenovićem, govorila je o predstojećim izborima.

ПОБЕДИЋЕМО РАДИ СРБИЈЕ, АЛИ ПРУЖИЋЕМО РУКУ Брнабић: Или ћемо закоачити у терори или тоталитаризам ако победи Студентска листа

Foto: Printscreen/K1

- Pružićemo ruku, pobedićemo, za mene lično su ove najvažnije apsolutno odsudni izbori za Srbiju. Meni se 25. oktobra se odlučuje o sudbini Srbije, da li ćemo sačuvati slobodnu, demokratsku zemlju. Ili ćemo zakoačiti u terori ili totalitarizam ako pobedi Studentska lista. Pobedićemo radi Srbije, ali pružićemo ruku, to su naša braća, građani. Što se bliži taj 25. oktobar čujemo revolucionarni teror, juče usred debate penzioner usred debate član Studetnske liste preti Siniši Malom. To vam je politički spin. Kažu mi smo za vladavinu prava, a onda hapsićemo cas 26. To je teror. Imamo poruku mira, stabilnosti, od strane Aleksandra Vučića i liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i ove koji hoće sve druge da šalju u zatvor - kaže Brnabić.

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