SKANDAL! DOBIJAJU DNEVNO 1,2 MILIONA EVRA ZA KAMPANJU: Brnabić i Mali sve razotkrili: Šta će mašine za brojanje novca na fakultetima?

KANDIDATI na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Ana Brnabić, Siniša Mali i Stojan Radenović gostuju na teleiviziji K1.

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ANA BRNABIĆ O SKUPU U NOVOM SADU:

- Ti si bio na debati. Svima je tamo bio prilično ličan osećaj koje su tamo sve bile poruke. Za mene je prvo bilo fascinantno videti da je Aleksandar Vučić mudrom politikom uspeo da spusti tenzije. Znate da smo nekoliko puta pokuašvali skupove u Novom Sadu. Sa Studentske liste su pretili neredima, incidentima. Vučić je odlučio da pomerio skupove u Novom Sadu, poemrio je do te mere da su svi u Srbiji videli da Aleksandar Vučić dao sve od sebe da se tenzije smire. Pa su čak i ovi sa Studentske liste pozvali na ulice i da nema incidente. Vučić je pred taj skup pokazaoa da je Srbija slobodna zemlja, da svako može da ode u svaki grad i selo i da sve može da prođe bez tenzija. Kapa dole Aleksandru Vučiću - kaže Brnabić, pa dodaje:

- Pružićemo ruku, pobedićemo, za mene lično su ove najvažnije apsolutno odsudni izbori za Srbiju. Meni se 25. oktobra se odlučuje o sudbini Srbije, da li ćemo sačuvati slobodnu, demokratsku zemlju. Ili ćemo zakoačiti u terori ili totalitarizam ako pobedi Studentska lista. Pobedićeno radi Srbije, ali pružićemo ruku, to su naša braća, građani. Što se bliži taj 25. oktobar čujemo revolucionarni teror, juče usred debate penzioner usred debate član Studetnske liste preti Siniši Malom. To vam je politički spin. Kažu mi smo za vladavinu prava, a onda hapsićemo cas 26. To je teror. Imamo poruku mira, stabilnosti, od strane Aleksandra Vučića i liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i ove koji hoće sve druge da šalju u zatvor - kaže Brnabić.

SINIŠA MALI

- Bilo mi je važno da odem na blokadersku televiziji protiv Đilasa i penzionera "studenta" sa Studentske liste. Ana govori o terori i totalitarizmu. Mi ne možemo da se čujemo sa njihovih televizija. Krezubi, ćaci... Oni su bogom dani... Pobedićemo, Srbija treba da ostane suverena, a ne njome da upravljaju tajkini i stranci. 26. pružićemo ruku i drugoj strani, nadamo se da će je prihvatiti zarad zemlje u kojoj žive. Njima je sve bolje u drugim zemljama, samo kod nas ništa ne valja. Taj arhitekta dizjanirao sve u Hrvatskoj, a ovde će da blokira izgradnju nacionalnog stadiona. Student Ristić će da menja penzioni model kao u Hrvatskoj. Ja kažem nema ga nigde drugde. Kaže, da, ali ima u Hrvatskoj - ističe Mali.

ANA BRNABIĆ: ONI NE VERUJU U SRBIJU

- Ljudi ti ne veruju u Srbiju. Želim da živim u Srbiji, Novom Sadu, Nišu, Kruševcu. Zašto ne bi neko voleo da živi u Srbiji. Stranci ne žee da idu odavde. Imate ljude koji se predstavljaju kao patriote, a ne žele da žive u Srbiji - rekla je Brnabić.

SINIŠA MALI: DRŽAVA NEĆE DOZVOLITI HAOS

- Moramo zato da ih pobedimo ubedljivo, 200, 300 hiljada glasova. Da niko ne očekuje neke pobune, revolucije, toga neće biti. Država neće dozvoliti. Mi smo ubice, lopovu, završićemo u zatvoru... itd. Nema toga. Što se demokratskog procesa tiče - kraj priče. Imali ste šansu, tvrdite da pobeđujete. Sačekajte da se prebroje glasovi, ali neko njih treba da prebroji. Kad neko vidi ko je dobio više. Razumem, velike pare su uložoili u njih, demokratski pricnip mora da se poštuje - ističe Mali.

ANA BRNABIĆ: NEMAJU ŠTA DA ZAMERE ZA IZBORNI PROCES

- Usvojili smo da ne psotoje fantomske liste, nema priče o fantomskim glasačima, nemate više priče da jedinstveni birački spisak nije uređen. Teško da ti ljudi više ne pričaju o biračkom spisku. Ne postoje te priče koje su one nekada pričali, malo bi bilo glulo da nakon izbora pričaku o onome što nisu u kampanji. Kažu mi ćemo da se bunimo u 15 lokalnih samouprava - na primer bilo je tesno u Kuli, Sevojnu... Svi su prihvatili izborne rezultate. Ja ću upititi zvanični prigovo EP na njihovu posmatračku misiju. Ona je sve samo ne nepristrasna. Šef je Andreas Šider, čovek koji priča da će Vučić svakog dana da padne. Ne može neko da bude posmatrač ako se ranije deklarisao da je bio za ili protiv nekoga. On se deklarisao samo protiv. On je politički se uključio u utakmicu protiv Vučića i za Studentsku listu. Mi se borimo diplomatski, ukazujemo na neprimerenosto dređenih posmatračkih misija. Po međunardonom kodeksu posmatračkih misija, više od pola posmatračkih misija ne ispunjavaju uslove da budu posmatrači na ovim izborima. Ja na ovo ukazujem kao predsednik Narodne skupštine. Miloš Vučević je ukazao na pristrasnost CRTE, koja podržava "Studentsku" listu. Za ljude to nije tako važno, ali da znaju, postoji pokušaj od strane stranih i domaćih posmatrača, podlo kroz taj kanal utuče na rezultate izbora. Mi se pritiv toga borimo diplomatski - kaže Brnabić.

STOJAN RADENOVIĆ

- Pa da vam kažem... juče sam baš pričao sa njima. Ja sam od 2013. u penziji. Naša akademska zajednica je hroma, univerzitetska je na tankim nogama. Pazite, uzmite sve profesore na PMF, neki od njih su doktorirali na Berkliju. Uzmite broj citatao od svih njih - oni se ne bave matematikom. Redovni profesor ima više od 30 radova. Ja imam oko 400, 500. Nije to bitno. Među studnetima ima 165.000. Mnogi nisu istinski učestvovali u tim demonstracijama. Studenti su u nekim gradovima izvodili nasilje prema starijim ljudima. Setite se ministarke Dejanović. Niko je nikad neće stići po radovima, a napadaju je. Svinjac u SKC, drugi centri. Oni podržavaju studente, nahuškali su ih, oni su se svrstali u izuzetne neprijatelje Srbije. Kažu za mene "Deda samo štancuje radove". Na našim fakultetima nema pravih naučnika. Naša bivša rektorka kaže "Država ne da pare". Ja sam joj rekao "Pravi naučnik ima otklon od materijalnog, njemu nisu bitne pare". Razočaran sam u akademsku zajednicu. Glavni njihov je čovek stariji dve godine od mene. Goran Marković. On je tipičan neprijatelj naše zemlje. On je redovni profesor na hiljadu mesta, pravi filmove, a Srbija mu porno film. Oni su izmislili te studente da izađu na ulice. Biti intelektualac u Srbij im znači biti protiv vlasti. Verujte mi, šta Vučić ima u glavi, on je više video, više zna. Imam 78 godina, to je iz doba Nušića, Dostojevski je pisao o eliti srpskoj sredinom 19. veka. Mnogu su se školovali po Evropi i kad su se vraćali bili su nadobudni. Dostojevski kaže da je ta elita bila u velikoj teskovi, da li sa jednom nogom da budu u Evropi, sa drugom ovde. Oni se ne bore da pobede na izborima, to je dugovečno, bore se da drže Srbiju u večnoj destabilizujoćoj situaciji. To je eksperiment nad našim narodom. Ja sam to video pre 2 i po godine, kad sam video spisak ko je podržao studente. Tu si bili neki koji više nisu. Bavim se promišljanjem vieš od 50 godina. To se zove brušenje mozga. Znao sam još tada da imaju plan da zbace Vučića- Oni nikad neće priznati rezultate. Oni ne mogu da pobede jug Srbije, Šumadiju. Njihov cilj nije da pobede Aleksandra Vučića, već da mrcvare Vučića i Srbiju. I dan danas na zgradi ETF, koji je nakada bio simbol srpske nauke, piše "STRUKA DA SE PITA", a struka se pitala - ističe Radenović.

SINIŠA MALI: OBARALI DINAR DA TAJKUNI NE VRAĆAJU KREDITE BANKAMA

- Rekao sam Šoškiću da je moja diploma čista kao suza. I da nemam školu. kad pogledate rezultate, ja sam mu rekao zamisli kako bih te pobedio da imam doktorat još. Poneo sam ovde - ovo je reziltat rada Dejana Šoškića, od 2008. do 2012. godine. Sa 80 otišao na 120 dinara. Zamiliste kako je ovo uticalo na plate, penzije, mininalne zarada. Vreme kada je 400.000 ljudi ostalo beu posla. Kada je stopa nezapolsenosti bila 25,9 odsto. Kada je inflacija bila 12,2 odsto. Iako nije bilo krize u svetu tada. Država imala zakatančene fabrike. Ne nove kao danas. Taj čovek nam je ostavio kolaps, ambis i bankrot 2012. Sad se ona javlja na "Studentskoj" listi. U julu Šoškić kaže na n1 televitiji treba smanjiti plate i oslabiti dinar. Pogledajte kurs dinara poslednjih deset godina - ravna linija. Kurs dinara je sidro makroenonomske stabilnosti. Imate investitore, plate i penzije ur realnoj vrednosti, veći budžet, više novca za investicije, plate, penzije. Svi ne daju kurs, ne dirajte nam kurs. Svi se sećaju Šoškića i hiperinflacije devedesetih. Menjali dinare u evro svaki dan. Pogledate 2008, 9, 10. imali ste tajkune Pajtića, Elezovića, Dušana Petrovića, Ristića... Vraćaju se reciklirani kadrovi DOS-a pod kišobranom "studenata". Imali ste Bogićevića iz Šapca - uzimali kredite, puštali dvocifrenu inflaciju da kredit izgubi na vrednosti. Tako su propale Privredna banka, Razvojna banka Vojvodine. Čitav model Šoškića, da tajkuni uzimaju kredite 890 miliona evra je plaćeno iz budžeta. Oni su se svi obogatili, samo su građani patili. Plate i penzije 2008, psročena zarada je bila pre vremena Šoškića 417 evra. Na kraju mandata njegovog 360 evra. Dinar je padao toliko. Gubili su dvomesečnu platu svak godine zbog Šoškića. 218 evra 2008 penzija, 204 evra na kraju mandata Dejana Šoškića. To je scenario ako Dejan Šoškić dizigne monetartne politike. Samo vidite kako je ova ravna linija najvažniji rezultata naše politike. Imate deficite platno prometa, 2011. godine taj deficit je bio 12 odsto, sada je 3 ili 4 odsto. Vama devize i dolaze. Tada nistre imali strane direktne investicije. Mi branimo krus redovnim ekonomskim aktivnostima. Kurs dinara zavisi od deviznog priliva koji imate (kada vam dolaze strane direktne investicije, kada donose devize, naknade iz inostranstva). Nama je izvoz desetosruko veći nego 2012. godine. Kad im odgovorim na pitanje kako izvoz raste, oni neće da slušaju. Mi smo privlačenjem stranih direktnih investicija... imamo sporazume sa EAUA, Kinom, Emiratima, izvozi se bez carina, bez taksi. Devizni priliv čuva taj kurs. Nemamo problem zahvaljujući ekonomskom modelu koji smo pokrenuli. To kaže MMF, pogledajte šta kaže. Sumnjam da to čitaju naši protivnici. Ja sam juče na debati i pre tri dana. Dođu mi blokaderi ovi - moramo da izažemo iz toga da je Sebija zemlja jeftine radne snage. 1034 evra prosečna zarada, 70 odsto BDP su usluge. Koje najbrže rastu. Njihova prva pretpostavka je pogrešna. Ovaj jedan kaže da smo izazvali hiperinflaciju, 1,9 odsto, 1,2 osto. U Nemačkoj preko 4 odsto. Nismo mi izazvali rat u Persijskom zalivu. Naša ekonomija je izuzetno stabilna - dva najveća stuba - investicije, drugi stub veće plate i penzije. U svakom izveštaju MMF - Investicije i to da imamo kupovnu moć. Plate i penzije rastu u realnom iznosi. Pogledajte šta kaže MMF pre dva dana: Ovo vam je projekcija rasta naše ekonomije do 2031. godine. Srbija je među top tri ekonomija po stopi rasta. Prva je Malta i Turska. Prosek evrozone projektovan je za 7, 2 odsto. Za 5 godina rašćemo 3 puta brže. S jedne strane ekonomski model ispravan, na dobrom smo putu i stranci investitori nam veruju. Na dobrom smo putu i treba još puno toga da uradimo i zato tražimo poverenje građana. Imaćemo stopu rasta ove godine 3,6 odsto. Koliko mogu u narednih 5 godina plate i penzije da se povećaju? Pa pratite stopu rasta. Plate i penzije uvek mora da budu iznad nivoa inflacije. Mi ovu zbog rata nismo izazvali. Morate da stvarate novu vrednost, da iznalazite izvore rasta. Metro, superkompjuteri, autoputevi. Najveći problem u Evropi je pasivnost. Ne znaju da nađu izvore rasta. Otvaramo nove stvari, autoputeve. Ovde je program za istok i jug Srbije. - ističe Mali.

SINIŠA MALI: OBEĆANjA ISPUNjENA, IAKO SU SE SMEJALI

- 2019. smo obećali da će do 2025. godine prosečna zarada će biti preko 1000 evra. U decembru mesecu prošle godine prosečna zarada u Srbiji je bila preko 1000 evra. Izašli smo sa do 2030. godine, ako nastavimo ovim tempom ići će nam prosečna zarada na 1700 evra, prosečna penzija na 1500 evra. Svako obećanje smo ispunili - rekao je Mali.

ANA BRNABIĆ: VEĆINSKA SRBIJA ZNA DA ŽIVI BOLjE

- Ako pričamo o većinskoj Srbiji koja zna da danas živi bolje. Zna kakav je uticaj države i Aleksandra Vučića na to. Jovana, to je licemerno, svi se ovde znaju. Nema na Studentskoj listi novih lica i ljudi. Imate arhitekte koji su sada protiv Vučića i liste naše jer nisu dobili poslove koje su želeli preko veze. Prvi na listi Ilija Srdanović, prvi čovek koji je smenjen jer je nasilan i loš prema pacijentima. Sada je prvi na listi Studentskoj. Da je ostao tamo na poziciji bio bi za Aleksandra Vučića. Ono što je meni neverovatno, jeste da na njihovoj listi imate najmanje petoro koji su birani u zvanja, napredovali tokom blokada fakulteta. Vi stojite uz studente? Studenti gube godinu i znanje, a vi napredujete i vi stojite uz studente? - upitala je Brnabić.

ANA BRNABIĆ: BLOKADA IM VAŽILA ZA STUDENTE, NE I ZA NjIH KOJI SU PROFITIRALI

- Najmanje petoro, koji su do pre dve godine hvalili Aleksandra Vučića i SNS, posebno u sektoru obrazovanja. Ja sam kao predsednica Vlade sa Mirjanom Dimitrijević, ina pričala da niko nije uradio toliko za obrazovanje kao SNS, a šta se onda tačno desilo. Vladan Kuzmanović ministra Gorana Vesića dočekivao kao boga Amona Ra. Nisu dobili nešto što su mislili da im pripada. Ilija Srdanović isto tako. Aleksandar Baucal je dok su trajale blokade radio kao konsultant na projektu Ministarstva prosvete. Imao dnevnicu od 600 evra bruto. Pričao mladim ljudima da je okej da gube godinu. Za 67 dana je zaradio preko 2 miliona dinara, dok su ta deca gubila život, obrazovanje, vreme. Nikad nisu dobili nagradu jer su gubili godine. Platili su znanjem i životrnim šansama, da oni budu sad kandidati na listi. Blokada za njih nije važila, dobijali su pare, zvanja. Ilija Srdanović je izbaran u zvanje tokom blokada - kaže Brnabić.

ANA BRNABIĆ: NEPOTIZAM VLADA NA DRŽAVNIM UNIVERZITETIMA

- Imala sam slučajeve kao predsednica Vlade kad su se naši najnagrađivaniji vraćali i nisu prolazili na konkursima. Zbog nepotizma na državnim univerzitetima. Slala sam mejlove, kako je moguće da prođe kandidat koji je ćerka profesora, ali ne ovaj fantsatični kandidat. Tražila sam samo objašenjenje, nisu hteli da ga daju. Sada vi pitate kako je to moguće. Moguće je, autonomija univerziteta se ne tiče kako trošite budžetska sredstva na primer, ali moramo da vidimo na primer kako se troši, a da studentima bude bolje. Rekli smo, ne možemo više da dozvolimo da podižete školarine, a da to nema efekat na kvalitet studiranja. Rekli su - ne smete da nas pitate ništa.

BLOKADE KRENULE KAD SU KRENULE BUDžETSKE INSPEKCIJE PO FAKULTETIMA

- 2023. godine kad je otišla inspekcija da se vidi kako se troši budžetski novac, krenulo je talasanje. Kroz izmišljene projkete su sebi profesori uzimali novac nedozvoljeno. Imate profesore koji uzimaju mesečno 5,6,7 hiljada evra. Reagovala je budžetska inspekcija, onda su krenuli u blokade. 2023. su krenule budžetske inspekcije. Priča o privatnim univerzitetima krenila je septembra 2024. godine - ističe Mali.

ANA BRNABIĆ: BORE SE ZA MLADOST, A BLOKIRAJU JE

- Želja permanentne destabilzacije, kako bi se Srbija uništila. Prijemčive poruke, kao mi se borimo za našu mladost. Vi ste tu mladost blokirali. Vi ste to blokirali. Studentska lista, nećete valjda da se borite i da stanete uz mladost. Znanje je na svakako na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Evo vam profesor Radenović koji na plećima nosi ceo Univerzitet u Beogradu - kaže Brnabić.

SINIŠA MALI: DNEVNO DOBIJAJU 1,2 MILIONA EVRA ZA KAMPANjU

- Sefovi, mašine za brojanje novca na fakultetima. Imate nevladine organizacije, nešto na račun, nešto u kešu. Novac morate da dostavite onima koji žele da obojenu revoluciju izvedu. Nađete način. Skandinavija, Nemačka, SAD, odatle je bilo u interesu da se finansira pokret. 1,2 miliona evra dnevno dobijaju za kampanju. Jeli, pili, živeli. Neko je morao to da plati. Kad saberete sto organizacija, nisu to mnogo veliki novci pojedinačno - kaže Mali.

ANA BRNABIĆ: VUČIĆ NE SME BITI PRIKAZAN KAO ČOVEK

- Ne sme da se vidi da je Aleksandar Vučić čovek. Ne smeju na debatu sa njim. Ni u sat vremena debate ne smeju to. Da se vidi da je čovek, da mu je teško, da radi - rekla je Brnabić, pa dodaje:

- Pričali da je Fico odustao od Vučića. Kako se slika sa kartonom. Kad eto Fico održa govor na srpskom i hvala mu. Na nalozima njihovim se to nije desilo. To je što Vučić kaže, vi morate da radite svakoga dana, ne možete da stignete da odgovorite na to.

SINIŠA MALI: SVOJE PLANOVE SMO ISPUNILI, UJEDNO BRINULI O OBIČNOM ČOVEKU

- Nikada više puteva nego u zadnjih 14 godina. Rekonstruišemo škole. Gradimo tehnološke parkove. Imate nikad veće podizanje plata i penzija. Nikada veće u realnom iznosu u jedinicama kupovne moći. Ekonomija je egzaktna nauka. Poljoprivreda 4 puta veći budžet. Ako imate visoku stopu rasta, iz nje proizilazi svi projekti, neki idu brže neki sporije. Napravite sled koraka, radite to transparentno. Izašli smo 2019. sa planom Srbija 20-25, onda Srbija 20-28, sve smo relizovali. Iza te egzaktne nauke mora da stoji briga za čoveka i potrebe. Umetnost je napraviti miks svega toga, da se najveći efekat ostvari. Tu umetnost smo nekako savladali nakon mera teške fikskalne konsolidacije - rekao je Mali.

ANA BRNABIĆ: VUČIĆ SPASIO DOMAĆEG INVESTITORA

- Putevi obezbeđuju ravnomerni razvoj, dolaze investitori, zaposlenje. Ljudi sa malim preduzećima mogu nešto da plasiraju na tržište. Podrška domaćim investitorima i dovođenje investitora. 2015. kada je Aleksandar Vučić premijer menja se Zakon o ulaganjima i tada se po prvi put izjednačavaju strani i domaći investitori. Pre toga su strani bili povlašćeni - rekla je Brnabić.

STOJAN RADENOVIĆ: RODIO SE SRBIN KOJI NEĆE DA BUDE POSLUŠNIK

- Ne svodi se uvek sve na zahtev za promenu vlasti. Sve se svodi na kontinuiranu kontrolu. Rodio se Srbin koji neće da bude poslušnik. Srbija nije ispunila nekoliko stvari. Mi smo mali, mi možemo da kažemo da imamo dobre odnose sa moćnicima. Šta misle moćnici? Tramp je rekao da imamo dobre odnose jer se bore sa Rusima oko dominacije na Balkanu. Kad se gleda na duge staze, oni teže da imaju dominaciju na Balkanu, da Rusi tu nemaju pristup - kaže Radenović.

SINIŠA MALI: NEMA SLUČAJNOSTI

- Ne verujem u slučajnosti. To su velike pare i novci uloženi u obojenu revoluciju, da bismo pričali o slučajnostima.

ANA BRNABIĆ: LjUDI DANAS TRAŽE NAŠ PASOŠ JER JE SRBIJA OAZA STABILNOSTI

- Svet je u potpunom haosu i dešavaju se ogromne promene. U Srbiji je isto eksperiment koji se priliva i na druge zemlje. Nestvarno je kako smo uspeli da sačuvamo i mir i stabilnost, da smo prošli to sve uz proteste. Ekonomija je nastavila da radi, nije bilo lomljenja kao u Francuskoj, Belgiji, Albaniji. Trpeljivom politikom Aleksandra Vučića. Uglavnom se ljudi iz stranke se nisu slagali sa tim. Ljudi su bili besni, pa kakave je zemlja gde ja moram da stanem tu 16 minuta gde mi kaže njih 10. On je govorio smirite se, bio je u pravu. Išli smo težim putem, ali je održana stabilnost. Kad vidite Evropa u kakvom je haosu i svet, da sačuvamo mi naš put i rast. Imate sad više ljudi koji traže naš pasoš. Oaza stabilnosti, to moramo da odbranimo 25. oktobra - kaže Brnabić.

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