Politika

"DANAS SAM DOBIO NAJSLAĐI POLJUBAC OD JEDNE PRINCEZE": Vučić podelio preslatku scenu iz Kovilova, devojčica ga oduševila! (VIDEO)

24седам

17. 10. 2026. u 15:12

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, posetio je danas Zbor Krajišnika u Kovilovu, a jedan od najlepših trenutaka tokom posete bio je susret sa devojčicom koja mu je priredila posebno iznenađenje.

ДАНАС САМ ДОБИО НАЈСЛАЂИ ПОЉУБАЦ ОД ЈЕДНЕ ПРИНЦЕЗЕ: Вучић поделио преслатку сцену из Ковилова, девојчица га одушевила! (ВИДЕО)

24sedam

Vučić je na svom Instagram nalogu podelio snimak ovog simpatičnog susreta, koji je protekao uz osmehe i zanimljiv razgovor.

– Živeo, predsedniče! – povikala je devojčica iz očevog naručja čim ga je ugledala.

Ona mu je potom uručila poklon, a Vučić joj je u znak zahvalnosti poljubio ruku.

– Zaboravila sam šta mi je tata rekao – priznala je devojčica, na šta se nadovezala njena majka:

– Kako si rekla, Vučić je naš? Car!

Devojčica je zatim poljubila Vučića u obraz i uz širok osmeh mu mahala.

Vučić je ovaj susret podelio sa svojim pratiocima na Instagramu, uz kratku poruku:

– Danas sam dobio najslađi poljubac od jedne princeze.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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