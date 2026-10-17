"DANAS SAM DOBIO NAJSLAĐI POLJUBAC OD JEDNE PRINCEZE": Vučić podelio preslatku scenu iz Kovilova, devojčica ga oduševila! (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, posetio je danas Zbor Krajišnika u Kovilovu, a jedan od najlepših trenutaka tokom posete bio je susret sa devojčicom koja mu je priredila posebno iznenađenje.
Vučić je na svom Instagram nalogu podelio snimak ovog simpatičnog susreta, koji je protekao uz osmehe i zanimljiv razgovor.
– Živeo, predsedniče! – povikala je devojčica iz očevog naručja čim ga je ugledala.
Ona mu je potom uručila poklon, a Vučić joj je u znak zahvalnosti poljubio ruku.
– Zaboravila sam šta mi je tata rekao – priznala je devojčica, na šta se nadovezala njena majka:
– Kako si rekla, Vučić je naš? Car!
Devojčica je zatim poljubila Vučića u obraz i uz širok osmeh mu mahala.
Vučić je ovaj susret podelio sa svojim pratiocima na Instagramu, uz kratku poruku:
– Danas sam dobio najslađi poljubac od jedne princeze.
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