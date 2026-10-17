"ZA BLOKADERE JE PRISTOJNA SRBIJA - TRN U OKU Vučević odgovorio Mariji Vasić: "Novi Sad nikad neće biti mesto gde manjina maltretira većinu"

LIDER naprednjaka, Miloš Vučević, oštro je odgovorio Mariji Vasić i njenim politički istomišljenicima na izjave da je skup SNS-a bio demonstracija nemoći i straha, te da je Novi Sad izgledao kao vašar.

Foto: printskrin instagram/ milosvucevic

- Marija Vasić i njeni politički istomišljenici ne vide vašar, već vide ono što ih najviše boli – snagu, jedinstvo i ogromnu podršku građana koju Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić uživaju u Novom Sadu i celoj Srbiji. Kad govore o "strahu i nemoći", oni zapravo govore o sebi i sopstvenoj političkoj nemoći. Zbog čega im smeta prisustvo policije? Smeta im zato što policija čuva mir, red i sigurnost svih građana Novog Sada, i sprečava one koji bi nasiljem i haosom da preuzmu vlast bez izbora. Za njih je red – strah, a pristojna i okupljena Srbija – trn u oku - rekao je Vučević.

Marija Vasić i njeni politički istomišljenici ne vide vašar, već vide ono što ih najviše boli – snagu, jedinstvo i ogromnu podršku građana koju Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić uživaju u Novom Sadu i celoj Srbiji. Kada govore o „strahu i nemoći“, oni zapravo govore o sebi i sopstvenoj političkoj nemoći. Zbog čega im smeta prisustvo policije? Smeta im zato što policija čuva mir, red i sigurnost svih građana Novog Sada, i sprečava one koji bi nasiljem i haosom da preuzmu vlast bez izbora. Za njih je red – strah, a pristojna i okupljena Srbija – trn u oku. Novi Sad nije i nikada neće biti mesto gde će manjina maltretirati većinu. Dok se oni bave vređanjem hiljada građana koji su došli da podrže politiku razvoja, mi nastavljamo da gradimo mostove, fabrike, pruge i bolnice. O našoj moći ne odlučuju dežurni kritičari po medijima, već narod na izborima – a narod jasno bira rezultate, mir i stabilnost! — Miloš Vučević (@milos_vucevic) October 17, 2026

Dodao je da "Novi Sad nije i nikada neće biti mesto gde će manjina maltretirati većinu".

- Dok se oni bave vređanjem hiljada građana koji su došli da podrže politiku razvoja, mi nastavljamo da gradimo mostove, fabrike, pruge i bolnice. O našoj moći ne odlučuju dežurni kritičari po medijima, već narod na izborima – a narod jasno bira rezultate, mir i stabilnost! - poručio je Vučević.

(Dnevnik)

BONUS VIDEO: Fico: Vučić pokazao koliko voli Srbiju, a sad vi pokažite koliko volite njega