OJ VUČIĆU NAŠE DESNO KRILO: Krajišnici u Kovilovu iznenadili Vučića pesmom (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, posetio je danas Kovilovo, gde je prisustvovao Zboru Krajišnika i razgovarao sa učesnicima manifestacije.

Foto: Printskrin Instagram/avicuc

Tom prilikom, u znak dobrodošlice Krajišnici su mu otepevali pesmu koju su osmislili specijalno za njega.

- Danas sam dobio i pesmu na poklon. Hvala našim divnim Krajišnicima na ljubavi, srdačnosti i nezaboravnom druženju! - napisao je Vučić na instagramu.

Kako je sve zvučalo, poslušajte u videu.