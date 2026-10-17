Politika

OJ VUČIĆU NAŠE DESNO KRILO: Krajišnici u Kovilovu iznenadili Vučića pesmom (VIDEO)

T.J.

17. 10. 2026. u 14:44

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, posetio je danas Kovilovo, gde je prisustvovao Zboru Krajišnika i razgovarao sa učesnicima manifestacije.

ОЈ ВУЧИЋУ НАШЕ ДЕСНО КРИЛО: Крајишници у Ковилову изненадили Вучића песмом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avicuc

Tom prilikom, u znak dobrodošlice Krajišnici su mu otepevali pesmu koju su osmislili specijalno za njega.

- Danas sam dobio i pesmu na poklon. Hvala našim divnim Krajišnicima na ljubavi, srdačnosti i nezaboravnom druženju! - napisao je Vučić na instagramu.

Kako je sve zvučalo, poslušajte u videu.

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