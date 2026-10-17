Politika

VUČIĆ DANAS U 17 ČASOVA NA PINKU! Sa Karleušom, Zoricom Brunclik i Snežanom Savić u Magazinu In!

T.J.

17. 10. 2026. u 09:58

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", najavio je na svom Instagram profilu današnje gostovanje u emisiji "Magazin In" na TV Pink, koje je zakazano za 17 časova.

ВУЧИЋ ДАНАС У 17 ЧАСОВА НА ПИНКУ! Са Карлеушом, Зорицом Брунцлик и Снежаном Савић у Магазину Ин!

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je podelio snimak sa druženja u studiju, uz poruku zahvalnosti voditeljki Sanji Marinković i svim damama koje su učestvovale u razgovoru.

- Od srca hvala divnim damama na sjajnom druženju, iskrenim i zanimljivim razgovorima, kao i fantastičnoj atmosferi koja se ne zaboravlja. Gledamo se danas od 17 časova u emisiji "Magazin In". Hvala na pozivu i gostoprimstvu @sanjamarinkovicofficial i @rtvpink - napisao je Vučić.

U studiju sa Vučićem su, između ostalih, Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Snežana Savić i Nadežda Biljić, a video koji je Vučić objavio dočarava atmosferu sa snimanja.

Šta su sve razgovarali i kakve su poruke razmenili, gledaoci će moći da vide danas od 17 časova na TV Pink, u emisiji "Magazin In".

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