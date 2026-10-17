HRVATI PALI U OČAJ: Fico je umesto Brisela odabrao Novi Sad!

PREMIJER Slovačke Robert Fico pojavio se nenajavljen na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu i pritom održao govor na srpskom jeziku.

Foto: Printskrin/Jutarnji.hr

Fico je Vučiću i listi ‘Ujedinjena Srbija‘ dao podršku uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, koji će se održati 25. oktobra.

Jedna od najvažnijih poruka njegovog obraćanja odnosila se na Kosovo i Metohiju.

Fico je nedvosmisleno potvrdio da Slovačka ostaje pri svom stavu o teritorijalnom integritetu Srbije.

Hrvatski mediji su sa velikom pažnjom izveštavali o iznenadnom pojavljivanju slovačkog premijera Roberta Fica ovom na velikom predizbornom skupu.

Aleksandar Vučić i Robert Fico! https://t.co/TOu9BnEQhX — Srpski Fokus (@Srpski_Fokus) October 16, 2026

Pojedini mediji, poput portala Telegram, u naslovima otvoreno karakterišu Fica kao „Putinovog najbližeg saveznika u EU“, naglašavajući političku dimenziju dolaska jednog evropskog premijera na stranački miting u Srbiji. Napominje se da je Fico čak ranije napustio sastanak Evropskog saveta u Briselu kako bi stigao na skup.

