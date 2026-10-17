Politika

HRVATI PALI U OČAJ: Fico je umesto Brisela odabrao Novi Sad!

В.Н.

17. 10. 2026. u 09:54

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PREMIJER Slovačke Robert Fico pojavio se nenajavljen na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu i pritom održao govor na srpskom jeziku.

ХРВАТИ ПАЛИ У ОЧАЈ: Фицо је уместо Брисела одабрао Нови Сад!

Foto: Printskrin/Jutarnji.hr

Fico je Vučiću i listi ‘Ujedinjena Srbija‘ dao podršku uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, koji će se održati 25. oktobra.

Jedna od najvažnijih poruka njegovog obraćanja odnosila se na Kosovo i Metohiju.

Fico je nedvosmisleno potvrdio da Slovačka ostaje pri svom stavu o teritorijalnom integritetu Srbije.

Hrvatski mediji su sa velikom pažnjom izveštavali o iznenadnom pojavljivanju slovačkog premijera Roberta Fica ovom na velikom predizbornom skupu.

Pojedini mediji, poput portala Telegram, u naslovima otvoreno karakterišu Fica kao „Putinovog najbližeg saveznika u EU“, naglašavajući političku dimenziju dolaska jednog evropskog premijera na stranački miting u Srbiji. Napominje se da je Fico čak ranije napustio sastanak Evropskog saveta u Briselu kako bi stigao na skup.
 

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