Politika

„NISTE NI SVESNI ŠTA ĆEMO VAM RADITI!“ Studentska lista ponovo predstavila svoj program: Mučenje, batinanje i ponižavanje ljudi, žena i dece

В.Н.

17. 10. 2026. u 09:30

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TAKOZVANA Studentska lista je ponovo predstavila svoj program - mučenje i ponižavanje ljudi.

„НИСТЕ НИ СВЕСНИ ШТА ЋЕМО ВАМ РАДИТИ!“ Студентска листа поново представила свој програм: Мучење, батинање и понижавање људи, жена и деце

Foto: Printskrin/X/@MaleckaPalcica

Njihova poruka Srbiji - niste ni svesni šta ćemo vam raditi - i vama i vašim porodicama - kad dođemo na vlast.

Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem agresivni blokader sa beretkom na glavi preti neistomišljenicima zatvorom, teškim batinama, "tucanjem kamena" i različitim gnusnim radnjama koje nisu za pominjanje u medijima, ali najstrašnije što takođe preti i njihovim porodicama, ženama i deci. 

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