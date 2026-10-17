„NISTE NI SVESNI ŠTA ĆEMO VAM RADITI!“ Studentska lista ponovo predstavila svoj program: Mučenje, batinanje i ponižavanje ljudi, žena i dece
TAKOZVANA Studentska lista je ponovo predstavila svoj program - mučenje i ponižavanje ljudi.
Njihova poruka Srbiji - niste ni svesni šta ćemo vam raditi - i vama i vašim porodicama - kad dođemo na vlast.
Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem agresivni blokader sa beretkom na glavi preti neistomišljenicima zatvorom, teškim batinama, "tucanjem kamena" i različitim gnusnim radnjama koje nisu za pominjanje u medijima, ali najstrašnije što takođe preti i njihovim porodicama, ženama i deci.
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