Politika

MALI PODSETIO ĐILASA: "Vi ste za građane Srbije simbol korupcije i sukoba interesa"

V.N.

16. 10. 2026. u 20:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROSEČNA zarada po prvi put danas pokriva minimalnu potrošačku korpu, istakao je u debati na Novoj S Siniša Mali.

МАЛИ ПОДСЕТИО ЂИЛАСА: Ви сте за грађане Србије симбол корупције и сукоба интереса

Foto: Printskrin TV Nova

 - Jeste mi pustili mikrofon. Da znaju građani Srbije kako utišavate. Dragan Đilas priča o krađi i korupciji. Samo je bila krađa i korupcija u njegovo vreme. Ovako je on strpao u džep pare. Vi ste za građane Srbije simbol korupcije i sukoba interesa. Je l ugašen Đilas sad? Ja sam bio ugašen. U vreme Đilasa medicinska sestra (Voditelj tvrdi da je Đilas ugašen, a nije) imala je platu od 32.000 dinara. Lekar opšte prakse 53.000 dinara. Danas lekar 153.000 dinara, medicinska sestra. Što majstore to niste uradili kad ste bili na vlasti? Što tada niste povećali plate. Vi, Nikezić. Četvrtina ljudi 2012. godine je bila bez posla. Medijalna plata je 95.000 dinara, u vreme Ristića 35.000 dinara. Da li je dovoljno? Nije. U jedinicima kupovne moći, pročitajte Eurostata. 2012. godine ni dve trećine minimalne potrošačke korpe nije pokrivena mininalnom zaradom. Prosečna zarada po prvi put danas pokriva minimalnu potrošačku korpu, kao i minimalna minimalnu potrošačku korpu - ističe Mali.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADER RISTIĆ REKAO DA ŽIVI LOŠIJE NEGO 2012, MALI GA RASKRINKAO: Da li ste dobili 2,5 miliona dinara od stranaca i izgradili kuću?
Politika

0 0

BLOKADER RISTIĆ REKAO DA ŽIVI LOŠIJE NEGO 2012, MALI GA RASKRINKAO: Da li ste dobili 2,5 miliona dinara od stranaca i izgradili kuću?

U NOVOJ predizbornoj debati na TV Nova, posvećenoj ekonomiji i životnom standardu, učestvuju Siniša Mali, predstavnik liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Dušan Bajatović iz liste „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“, Jugoslav Ristić, predstavnik „Studentske liste – Studenti pobeđuju“, i Dragan Đilas iz liste „Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš“.

16. 10. 2026. u 20:53

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"