MALI PODSETIO ĐILASA: "Vi ste za građane Srbije simbol korupcije i sukoba interesa"

PROSEČNA zarada po prvi put danas pokriva minimalnu potrošačku korpu, istakao je u debati na Novoj S Siniša Mali.

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- Jeste mi pustili mikrofon. Da znaju građani Srbije kako utišavate. Dragan Đilas priča o krađi i korupciji. Samo je bila krađa i korupcija u njegovo vreme. Ovako je on strpao u džep pare. Vi ste za građane Srbije simbol korupcije i sukoba interesa. Je l ugašen Đilas sad? Ja sam bio ugašen. U vreme Đilasa medicinska sestra (Voditelj tvrdi da je Đilas ugašen, a nije) imala je platu od 32.000 dinara. Lekar opšte prakse 53.000 dinara. Danas lekar 153.000 dinara, medicinska sestra. Što majstore to niste uradili kad ste bili na vlasti? Što tada niste povećali plate. Vi, Nikezić. Četvrtina ljudi 2012. godine je bila bez posla. Medijalna plata je 95.000 dinara, u vreme Ristića 35.000 dinara. Da li je dovoljno? Nije. U jedinicima kupovne moći, pročitajte Eurostata. 2012. godine ni dve trećine minimalne potrošačke korpe nije pokrivena mininalnom zaradom. Prosečna zarada po prvi put danas pokriva minimalnu potrošačku korpu, kao i minimalna minimalnu potrošačku korpu - ističe Mali.