BLOKADER RISTIĆ REKAO DA ŽIVI LOŠIJE NEGO 2012, MALI GA RASKRINKAO: Da li ste dobili 2,5 miliona dinara od stranaca i izgradili kuću?
U NOVOJ predizbornoj debati na TV Nova, posvećenoj ekonomiji i životnom standardu, učestvuju Siniša Mali, predstavnik liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Dušan Bajatović iz liste „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“, Jugoslav Ristić, predstavnik „Studentske liste – Studenti pobeđuju“, i Dragan Đilas iz liste „Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš“.
Jugoslav Ristić sa blokaderske liste rekao je da živi lošije nego 2012. godine, na šta mu je Mali rekao:
- Kako vas nije sramota gospodine Ristiću. 2022. godine dobijate donacije na vašu NVO od 2,5 miliona dinara. 2023 kupujete kuću u Kragujevacu, a kažete da živite lošije nego danas. Koliko ste dobijali donacija iz inostranstva, jesam li slagao gospodine Ristić? - upitao je Mali na šta ga je voditelj prekinuo u izlaganju i isključio mikrofon.
- Mene gospodin Đuro Svilar 26.000 puta prekida. Ristiću, bili ste deo Demokratske stranke. Bili ste visoki funkcioner stranke - kaže Mali.
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