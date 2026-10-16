BLOKADER RISTIĆ REKAO DA ŽIVI LOŠIJE NEGO 2012, MALI GA RASKRINKAO: Da li ste dobili 2,5 miliona dinara od stranaca i izgradili kuću?

U NOVOJ predizbornoj debati na TV Nova, posvećenoj ekonomiji i životnom standardu, učestvuju Siniša Mali, predstavnik liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Dušan Bajatović iz liste „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“, Jugoslav Ristić, predstavnik „Studentske liste – Studenti pobeđuju“, i Dragan Đilas iz liste „Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš“.

Foto: Nova/Printksrin

Jugoslav Ristić sa blokaderske liste rekao je da živi lošije nego 2012. godine, na šta mu je Mali rekao:

- Kako vas nije sramota gospodine Ristiću. 2022. godine dobijate donacije na vašu NVO od 2,5 miliona dinara. 2023 kupujete kuću u Kragujevacu, a kažete da živite lošije nego danas. Koliko ste dobijali donacija iz inostranstva, jesam li slagao gospodine Ristić? - upitao je Mali na šta ga je voditelj prekinuo u izlaganju i isključio mikrofon.

- Mene gospodin Đuro Svilar 26.000 puta prekida. Ristiću, bili ste deo Demokratske stranke. Bili ste visoki funkcioner stranke - kaže Mali.