Politika

SKANDAL NA NOVOJ S: Siniši Malom isključili mikrofon

Novosti online

16. 10. 2026. u 20:50

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KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostuje u debati na Novoj S.

СКАНДАЛ НА НОВОЈ С: Синиши Малом искључили микрофон

Foto: Printskrin TV Nova

Siniši Malom su tokom debate isključili mikrofon!

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U NOVOJ predizbornoj debati na TV Nova, posvećenoj ekonomiji i životnom standardu, učestvuju Siniša Mali, predstavnik liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Dušan Bajatović iz liste „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“, Jugoslav Ristić, predstavnik „Studentske liste – Studenti pobeđuju“, i Dragan Đilas iz liste „Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš“.

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