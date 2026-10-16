OTREŽNJENJE UNUTAR OPOZICIONIH REDOVA: „Živite u balonu iz kog se ne vidi stvarnost u Srbiji”

I BLOKADERI polako shvataju realnost nakon što su večeras videli da se više od 100 000 ljudi okupilo u Novom Sadu da da podršku Aleksandru Vučiću i Ujedinjenoj Srbiji.

Foto: Printskrin

- I šta kažete ucenjeni su, naterani da idu na mitinge, uplašeni su, u rasulu i svi mladi glasaju za studente? Živite u balonu iz kog se ne vidi stvarnost u Srbiji - napisao je jedan blokader na društvenoj mreži X i objavio predivnu atmosferu iz voza za Novi Sad.

I šta kažete ucenjeni su, naterani da idu na mitinge, uplašeni su, u rasulu i svi mladi glasaju za studente? Živite u balonu iz kog se ne vidi stvarnost u Srbiji. https://t.co/ifEf7Tk6yw — Consigliere®🇷🇸🤝🇪🇺 (@spec_savetnik) October 16, 2026