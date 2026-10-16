OTREŽNJENJE UNUTAR OPOZICIONIH REDOVA: „Živite u balonu iz kog se ne vidi stvarnost u Srbiji”
I BLOKADERI polako shvataju realnost nakon što su večeras videli da se više od 100 000 ljudi okupilo u Novom Sadu da da podršku Aleksandru Vučiću i Ujedinjenoj Srbiji.
- I šta kažete ucenjeni su, naterani da idu na mitinge, uplašeni su, u rasulu i svi mladi glasaju za studente? Živite u balonu iz kog se ne vidi stvarnost u Srbiji - napisao je jedan blokader na društvenoj mreži X i objavio predivnu atmosferu iz voza za Novi Sad.
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