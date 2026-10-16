Politika

VUČIĆ DAO REČ U NOVOM SADU: Mi se nećemo svetiti, ali ćemo ih ubedljivo pobediti

В. Н.

16. 10. 2026. u 20:39

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić na velikom mitingu u Novom Sadu poručio je da Srbi neće glasati za Gruhonjića, Pajtića i Čanka!

ВУЧИЋ ДАО РЕЧ У НОВОМ САДУ: Ми се нећемо светити, али ћемо их убедљиво победити

Foto: Printskrin

- Mi se nećemo svetiti, ali ćemo ih ubedljivo pobediti! Živeo Novi Sad! Živela Srbija! - poručio je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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