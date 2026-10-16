SRBI SA OBE STRANE DRINE STOJE ZAJEDNO! Dodik: Došao sam iz Republike Srpske da stanem tamo gdje i pripadam
PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik došao je na veličanstven predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" da podrži Aleksandra Vučića.
- U Novom Sadu sam, uz Aleksandra Vučića i listu Ujedinjena Srbija. Jer ovo nije samo miting nego slika Srbije koja zna šta hoće. Došao sam iz Republike Srpske da stanem tamo gdje i pripadam - uz čovjeka koji nikada nije okrenuo leđa srpskom narodu. Uz lidera koji je Srbiju ekonomski podigao, vratio joj autoritet u svijetu i nije dozvolio da se stidi svog imena. I uz listu koja je pokazala da Srbija može da bude jaka i složna. Drago mi je što u Novom Sadu vidim i Roberta Fica, premijera Slovačke, čovjeka koji suverenizam i nacionalne interese stavlja na prvo mjesto. Poruka iz Novog Sada je jasna: Srbi sa obje strane Drine stoje zajedno. Za Srbiju koja ne kleči. Za Srpsku koja ne odustaje. Za budućnost koja je naša. Dvadeset petog oktobra - za Aleksandra Vučića, za Ujedinjenu Srbiju, za snažnu Srbiju! Jer jaka Srbija znači i sigurnu Republiku Srpsku piše u Dodikovoj objavi na društvenoj mreži X.
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