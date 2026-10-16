VUČIĆEVA MOĆNA PORUKA ODZVANJA NOVIM SADOM: Novi Sad je Srbija, Srpska Atina, bio je i uvek će biti! Ne damo nijedan grad, ne damo im Srbiju!
U NOVOM Sadu, na Trgu slobode održava se veliki predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Novi Sad je Srbija, Srpska Atina, bio je i uvek će biti. I nikada nećete pobediti. Ne damo nijedan grad, nijedno mesto u Srbiji, ne damo im Srbiju, poručio je Vučić.
Vučić je rekao da Novi Sad danas ima 40.000 zaposlenih ljudi više, nego u vreme Bojana Pajtića, Šoškića. Danas radi 178.000, a tada je radilo 138.000 ljudi, rekao je i ponovio da je 14 novih fabrika otvoreno.
- Mnogi su ljudi zaboravili, mnogi su ljudi zaboravili šta je bilo ovde pre 14 godina. Pre 14 godina gotovo nijedna fabrika više nije radila, privreda nije postojala. Postojali su samo moćnici na vlasti koji su pljačkali, otimali od svog naroda nemilice, i siromašan narod koji je tražio bukvalno hleb i svako jutro kada se probudi gledao kakav je kurs dinara, jer smo imali Šoškića za kog nam kažu da je "nov", a dovukli su najgore, olinjale i ofucale kadrove da nam vode politiku, da nam vode politiku danas, da nas vrate u prošlost. Vidite, samo da čujete dva podatka, dragi prijatelji: 14 fabrika. Učestvovao sam u dovođenju 14 fabrika u Novi Sad. 14 fabrika za 14 godina.
- Vidite ko ih podržava, Aljbin Kurti, dovoljno je da vidite. Nemojte da zaboravite to, Nenad Čanak je pamatan čovek, samo su mu ideje nakaradne, on je svom svojom snagom, a Pajtić kao glavni ideolog, podržao je studentsku listu. Da bi Pajtić mogao da krade, ne zaboravite da su nam pripremili Status, jer se nisu nikada odrekli separatističkog statusa, a naš odgovor je Novi Sad je Srbija, Srpska Atina, bio je i uvek će biti! I nikada nećete pobediti. Ne damo nijedan grad, nijedno mesto u Srbiji, ne damo im Srbiju! - rekao je.
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