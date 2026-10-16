NEMA VIŠE POLITIKE U ŠKOLAMA I NA FAKULTETIMA Vučić: Nastavljamo da gradimo u Vojvodini, uložićemo velika sredstva

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, na veličanstvenom mitingu u Novom Sadu poručio je simpatizerima da će biti uložena velika sredstva u severnu srpsku pokrajinu.

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Moraćemo ovde u Vojvodini da ulažemo u vodosnabdevanje, u kanalizacionu mrežu, da nastavimo da gradimo puteve već do Vidovdana sledeće godine, od Bačkog Brega, preko Sombora do Kljajićeva. Biće završen prvi deo "Osmeha Vojvodine", kako smo ga mi nazvali, i nastavićemo dalje prema Kuli, Vrbasu, Srbobranu, Bečeju, Novom Bečeju i Kikindi. Za 2 godine završićemo autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, Fruškogorski koridor, najveći deo otvorićemo već za 6 meseci, koji će da spaja Novi Sad sa Irigom i Rumom, i da vas izvodi i ka putu ka Šidu i Zagrebu, ali i prema Kuzmin-Sremska Rača putu u Sremu, 19 kilometara, koji ćemo da otvorimo u naredna 2 meseca. Dakle, ogromni su radovi. I naravno, ono što je veoma važno, ovde govorim za Vojvodinu važno, Beograd, Vršac, Vršac-Temišvar, da možemo da idemo do tog prelepog baroknog grada u Rumuniji, i da možemo da spajamo takođe Srbiju i Rumuniju, jer smo uvek to zaboravljali u prošlosti.



- A ja ću da se postaram da napravimo i jedan deo vozova koji će da idu ka Bratislavi, da možemo da imamo tu vezu sa našim slovačkim prijateljima, ukoliko dobijem vaše poverenje. Ono što je veoma važno, to je da ulažemo u naše obrazovanje: hoću da imamo najbolje škole, hoću da imamo najbolje i najuspešnije fakultete, da nam odatle izlaze deca sa ogromnim znanjem. I odmah da vam kažem: neću, obećavam vam to, nikada više da dozvolim bilo kome da nam deca, đaci i studenti budu taoci politike. Nema više politike u školama i na fakultetima. Kome se ne sviđa, nemamo problem sa tim, ali politike u školama i na fakultetima neće biti. To je moje obećanje roditeljima koji su brinuli o svojoj deci, ulagali u škole, ulagali u fakultete, a na kraju nisu dobili znanje koje je trebalo njihovoj deci, već vođenje nakaradne politike da bi se pojedini profesori dočepali fotelja. Nismo za to plaćali ogroman novac našim univerzitetima i našim školama.