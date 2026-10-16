"MORAMO DA DOĐEMO DO STVARNE PRAVDE, NE POLITIČKE" Vučić o tragediji u Novom Sadu: Neki su to iskoristili za provođenje svoje politike

U NOVOM Sadu, na Trgu slobode održava se veliki predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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Podsetio je na pad nadstrešnice u Novom Sadu i rekoa da je ta tragedija do suza i očaja dovela svakog građanina ove zemlje.

- Prvog novembra se dogodila ljudska tragedija koja je pogodila svakog čoveka u našoj zemlji. 16 ljudi je izgubilo život u padu nadstrešnice, Srbija je stala u neverici i činilo mi se da smo se u tih 24 sata u bolu i tuzi svi ujedinili. Dobro smo razumeli razmere tragedije, pokušali da pomognemo porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Veče posle toga došao sam na stanicu da upalim sveću. Otišao sam prvo u porodicu Firić, koja je izgubila dva člana — devojčice divne Valentinu i Saru i deku Đorđa. Nisam mogao da zaustavim suze, i razumeo sam i bol i gnev ljudi i još jedanput, izražavam saučešće porodicam i nadam se da tamo negde, u raju, iznad nas, su u stanju da svakome od nas oproste, svaki greh, krivicu! Ali ono što moramo da uradimo je da dođemo do pravde, do stvarne pravde, ne političke - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da ne sme da bude milosti, kada je reč o odgovornima za pad nadstrešnice u Novom Sadu.

- I daćemo sve od sebe da pravda bude zadovoljena, i to je naš posao, to je naša misija, i to je naš zadatak. Hoću takođe da vam kažem da nije naš, i nije ničiji posao bio da od nečega što je bila tragedija izvuče politiku. Nažalost, neki su tragediju iskoristili za provođenje svoje politike. Neki su tragediju iskoristili da samo 2 večeri, posle užasa koji nam se dogodio, napadnu i ovu kuću iza mene, da krenu u napad na Novi Sad, da krenu u napad na Vojvodinu, da krenu u napad na celu našu Srbiju. Tada su doneli odluku da im je vlast i da su im fotelje mnogo važnije od izgubljenih života, od porodica ljudi koji su stradali. Jer nemojte da vas podsećam, nikada nisu mogli da zapamte ni imena ni prezimena onih koji su stradali u užasnoj tragediji. Ništa od toga ih nije interesovalo. I trudili smo se, nekako, da im odgovorimo na svako pitanje. Pokušali da im odgovorimo na svako pitanje. Pokušali da dostavimo dokumentaciju - rekao je i dodao:

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- A onda su nam godinu dana kasnije rekli da smo im dostavili toliko materijala da nisu mogli ni da pročitaju. Oni ni do dana današnjeg nisu pročitali to što smo im dostavili. Sve što su govorili, izmišljali su, zloupotrebljavali i obmanjivali javnost. To je zato što su neki drugi, iz inostranstva, vodili celu igru, jer su jednu tešku i veliku tragediju, ono što se u politici zove "crni labud", iskoristili za napad na celu našu Srbiju. I bilo je teško, bilo je teško trpeti u svim gradovima naše zemlje napade na ljude koji drugačije misle od njih. Bilo je užasno izdržati 21. marta u Nišu, trenutke u kojima jajima i kamenicama tuku i udaraju žene. Bilo je jezivo izdržati ovde u Novom Sadu, kada su žive ljude hteli da spaljuju u našim prostorijama. Bilo je mnogo incidenata, da vas podsetim na to, da su napali na sve naše vrednosti. Napali su na porodicu, svačiju porodicu, i svaku porodicu u našoj Srbiji. Hteli su da podele porodice naše. Ono što je najveća naša tradicionalna vrednost, naša porodica, da dete udari na roditelje, na oca i majku, a oni na deku i baku. Da sve što je vekovima čuvano kao najviša i najvažnija vrednost našeg društva, da bude slomljeno i jednom zauvek uništeno - rekao je.