VUČIĆ IZ NOVOG SADA: Milijarde su uložili da unište Srbiju, ali Srbin uvek prepozna kada mu udare na državu

VUČIĆ je istakao da je uvek želeo da čuva i zaštiti Srbiju, i ponovo se zahvalio okupljenim građanima na skupu u Novom Sadu na ovolikom broju.

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- Upadali u Maticu srpsku, na naše velike praznike, ne dozvoljavajući da se govori ni o Svetom Savi niti o "velikim srpskim prvacima" koji su nas toliko zadužili tokom istorije. Da su napadali Srpsku crkvu sve vreme, da sve što je bilo vezano i za našu crkvu i za Maticu srpsku, za institucije koje su čuvale i branile naš narod, te upravo institucije, i baš ovde u Novom Sadu, bile su pod najvećim napadima i na najvećem udaru. Napadali su ljude, govorili su nam: "Ne smete da se okupite, ne smete da dođete. " A ja kao predsednik, trudio sam se da nigde nikakvog incidenta ne bude. Želeo sam uvek, na svaki način, da prihvatim i to da smo mi slabiji, da su oni jači, samo da izbegnemo incidente, da se ne proliva srpska krv. Želeo sam uvek da čuvam Srbiju i da ujedinjujem Srbiju, a oni su mislili da je to znak slabosti, a to je bio znak naše snage. I zato vam hvala što ste se večeras okupili u tolikom broju. Hvala vam što smo svi večeras ujedinjeni ovde u Novom Sadu. I hvala vam što ste pokazali snagu, snagu pobednika, ali i snagu ujedinitelja, snagu onih koji ne mrze, snagu onih koji će da pruže ruku, a ne da sklanjaju pogled od bilo koga. Milijarde evra su uneli da bi uništili Srbiju. Smetala im je slobodarska, samostalna i nezavisna Srbija. Nisu razumeli da Srbin uvek oseti kada mu udariš u državu, da Srbin prepozna to i da se naglo okrene i počne da brani svoju zemlju snažnije nego bilo ko. I tad je Srbija okrenula se i rekla: "Ne damo vam da nam srušite našu otadžbinu." I hvala vam na tome, hvala vam za sve što ste izdržali u prethodnih 2 godine. Legitimna osećanja žalosti i tuge izmanipulisana su i pretvorena u nečiji gnev i bes, a zatim u nasilje nad državnim institucijama, u haos i anarhiju u zemlji. Univerziteti su pretvoreni u ogranke političkih stranaka, nastavnici su pretvoreni u političke komesare, roditelji u taoce. Naši dobri policajci i policajke pretvoreni su u mete, a naše ulice pretvorili su u bojišta. Ponoviću: ovde se nije radilo o zahtevu za pravdom - naveo je on.

- Ovo je bio isključivo poziv na politički linč ljudi koji drugačije misle. Sve ovo završiće se 25. oktobra, za tačno 8 ili 9 dana. Tog dana će narod Srbije, a ne ljudi van Srbije, izaći na izbore, glasati i odlučiti kakvu budućnost žele. Samo vi, građani Srbije, donećete odluku o tome kakvu budućnost želite. Revolucija! Biće opet! Nek' se slavi, nek' se slavi. Revolucija! Mi smo u ovoj kampanji, dragi prijatelji, predstavljali svoje rezultate, predstavljali naše planove i programe - rekao je Vučić.