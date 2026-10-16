HVALA FICU ŠTO JE IZABRAO BEOGRAD UMESTO BRISELA Vučić: "Srbija i ja smo uvek bili i uvek ćemo biti uz Slovačku"
ALEKSANDAR Vučić zahvalio se narodu za "predivno veče u Novom Sadu" i zamolio za aplauz za Roberta Fica. Na binu je izašao uz pesmu "Ruzmarin".
- Dozvolite da vam se obratim. Samo što mi suze nisu krenule večeras. Hvala vam na divnom dočeku, hvala velikom prijateljima. Robert je održao veličanstven govor i u jednoj rečenici rekao sve o našem odnosu — uvek je bio uz Srbiju kad je to bilo teško i danas je rekao da neće biti na večeri u Briselu, idem u Beograd da podržim svog prijatelja i našu bratsku zemlju. I beskrajno mu hvala na tome! Srbija i ja smo uvek bili i uvek ćemo biti uz Slovačku! - rekao je.
Preporučujemo
VUČIĆ ODRŽAO MOĆAN GOVOR PRED VIŠE OD 100.000 LjUDI U NOVOM SADU: Idemo da ih pobedimo najubedljivije do sada
16. 10. 2026. u 15:00 >> 19:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)