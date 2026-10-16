HVALA FICU ŠTO JE IZABRAO BEOGRAD UMESTO BRISELA Vučić: "Srbija i ja smo uvek bili i uvek ćemo biti uz Slovačku"

ALEKSANDAR Vučić zahvalio se narodu za "predivno veče u Novom Sadu" i zamolio za aplauz za Roberta Fica. Na binu je izašao uz pesmu "Ruzmarin".

Foto: Novosti

- Dozvolite da vam se obratim. Samo što mi suze nisu krenule večeras. Hvala vam na divnom dočeku, hvala velikom prijateljima. Robert je održao veličanstven govor i u jednoj rečenici rekao sve o našem odnosu — uvek je bio uz Srbiju kad je to bilo teško i danas je rekao da neće biti na večeri u Briselu, idem u Beograd da podržim svog prijatelja i našu bratsku zemlju. I beskrajno mu hvala na tome! Srbija i ja smo uvek bili i uvek ćemo biti uz Slovačku! - rekao je.