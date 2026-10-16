Politika

VELIČANSTVEN DOČEK: Vućić i Fico stigli na miting

В. Н.

16. 10. 2026. u 18:33

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić stigao je vozom u Novi Sad, gde je sa Robertom Ficom došao na miting.

ВЕЛИЧАНСТВЕН ДОЧЕК: Вућић и Фицо стигли на митинг

Foto: Instagram/avucic

On je na svom instagram nalogu napisao:

Hvala na veličanstvenom dočeku!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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