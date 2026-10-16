VELIČANSTVEN DOČEK: Vućić i Fico stigli na miting

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.