Politika

NIKADA VAS NEĆEMO IZNEVERITI KADA JE REČ O KOSOVU I METOHIJI: Robert Fico poslao moćnu poruku pred više od 100.000 ljudi u Novom Sadu

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16. 10. 2026. u 18:28

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SLOVAČKI premijer Robert Fico obratio se na srpskom jeziku pred više od 100.000 ljudi na skupu liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu.

НИКАДА ВАС НЕЋЕМО ИЗНЕВЕРИТИ КАДА ЈЕ РЕЧ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: Роберт Фицо послао моћну поруку пред више од 100.000 људи у Новом Саду

Foto: Printskrin

Slovačka će nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije, obećao je Fico.

- Kada je reč o Kosovu i Metohiji - nikada vas nećemo izneveriti - dao je reč premijer Slovačke.

Pozvao je Srbe da čuvaju mir i stabilnost, kao i napredak.

Foto: Printskrin

- Suviše su teška vremena da biste birali neizvesnost - rekao je Fico.

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