NIKADA VAS NEĆEMO IZNEVERITI KADA JE REČ O KOSOVU I METOHIJI: Robert Fico poslao moćnu poruku pred više od 100.000 ljudi u Novom Sadu

SLOVAČKI premijer Robert Fico obratio se na srpskom jeziku pred više od 100.000 ljudi na skupu liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

Slovačka će nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije, obećao je Fico.

- Kada je reč o Kosovu i Metohiji - nikada vas nećemo izneveriti - dao je reč premijer Slovačke.

Pozvao je Srbe da čuvaju mir i stabilnost, kao i napredak.

Foto: Printskrin

- Suviše su teška vremena da biste birali neizvesnost - rekao je Fico.